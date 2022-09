Voici les villes les plus emblématiques à découvrir durant un voyage en Italie.Ville artistique par excellence, Florence est l'une des cités les plus remarquables de Toscane . Le patrimoine culturel florentin est si riche que vous y trouverez la moitié des pièces artistiques de tout le pays. Ce n'est donc pas un hasard qu'il s'agisse de la ville la plus visitée du pays. Chaque année, plus de 15 millions de voyageurs s'y rendent pour découvrir ses nombreux musées et ses palais. Parmi les monuments à découvrir, nous vous conseillons la galerie des offices et le Duomo. Pensez aussi à vous rendre à la basilica San Miniato al Monte. Ce joyau architectural a la particularité d'offrir un panorama époustouflant de la ville au coucher du soleil. Aussi, si grimper plusieurs centaines de marches ne vous fait pas peur, allez à la Cupola del Brunelleschi. Afin de ne pas vous retrouver coincé dans une file d'attente interminable, achetez vos billets à l'avance.Si vous avez lu l'œuvre phare de William Shakespeare, vous aurez sans doute envie de découvrir Vérone. La ville qui a été témoin de la haine meurtrière entre les Capulet et les Montaigu attire des milliers de touristes chaque année. Ils viennent particulièrement pour admirer la maison de Juliette. Pour nourrir la légende des amoureux maudits, la municipalité avait même ajouté un balcon dans les années 1930. On ne compte plus les demandes en mariage qui ont lieu dans ce site à la symbolique puissante.Aussi, vous pouvez réserver un tour qui vous mènera dans l'office des secrétaires de Juliette. Elles reçoivent chaque année plus de 15 000 lettres adressées à Juliette et ont pour mission d'y répondre. Un séjour à Vérone c'est aussi visiter deux célèbres places : La piazza delle erbe et La piazza bra. À proximité, la plus vieille église de la ville qui date du XIe siècle s'élève : la Basilique San Zeno. Nous mentionnerons aussi Le castelvecchio, un autre monument incontournable de la ville.À partir de Naples, vous pouvez prendre un ferry pour visiter la merveilleuse île de Capri. Pour explorer ce joyau insulaire, vous devez vous rendre tout d'abord au port de Marina Grande. À partir de ce lieu, il y a un funiculaire qui vous mènera à la Piazzetta di Capri, le cœur battant de la ville. Attardez-vous sur une terrasse pour profiter d'une sublime vue. Par la suite, partez à la découverte de l’arco naturale et du belvédère de Tragara. Enfin, terminez votre aventure par un passage à l'incontournable grotte bleue. Vous serez particulièrement saisi par la couleur envoûtante de l'eau.Pour voir l'un des plus célèbres monuments d'Italie, rendez-vous à Pise. La tour penchée est l'attraction majeure de la cité. Situé dans la piazza dei miracoli, il faut compter environ 20 euros pour découvrir cet édifice étonnant. Aux alentours, nous citerons d'autres monuments qui valent le détour comme la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption et le baptistère Saint Jean de Pise.