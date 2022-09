Carte Italie : Tout savoir sur la grande botte

L'Italie couvre une distance totale de 1 080 km du nord-ouest au sud-est. La partie la plus large se situe au nord et s'étend sur 560 km d'est en ouest. Le reste de la péninsule a une largeur comprise entre 160 et 240 km.Le pays a une surface totale de 301 230 kilomètres carrés. Il s'agit d'une région montagneuse dominée par deux grands massifs : les Alpes au nord et les Apennins le long de la péninsule. Les Alpes, qui constituent la plus haute chaîne de montagnes d'Europe, commencent sur la côte nord-ouest de l'Italie et se plient à l'est jusqu'à la frontière austro-slovène. Les Alpes liguriennes se trouvent à l'ouest du port de Gênes.Les hautes montagnes et les vallées escarpées cèdent parfois la place à des accès qui permettent à l'Italie d'entrer en contact direct avec les pays voisins au Nord. Des routes et des tunnels ont été creusés. Les Alpes sont une attraction touristique durant toute l'année.Les Apennins sont une extension des Alpes Liguriennes. C'est l'épine dorsale de la péninsule. Les montagnes des Apennins s'étendent du nord de l'Italie à la Sicile. Au nord, elles longent la côte est et atteignent la côte ouest au milieu de la péninsule.L'Italie est tapissée de montagnes à basse altitude que l'on détecte facilement en regardant la carte du pays. Beaucoup d'entre eux sont d'origine volcanique. On compte un bon nombre de volcans éteints. Il y a uniquement deux volcans actifs en Europe, et ils sont en Italie. Il s'agit de Vésuve à proximité de Naples et l'Etna en pleine Sicile.