Sicile : Catane, Palerme, que devez-vous absolument voir ?

Pour admirer les plus belles églises du centre historique, il suffit d'emprunter la Via Crociferi, qui en compte déjà quatre ! L'Église San Francesco et son candélabre géant, l'Église San Benedetto, l'Église San Giuliano ainsi que l'Église San Nicolo all' Arena débutée au XVIIIe et inachevée. Le monastère bénédictin de cette dernière, l'un des plus grands d'Europe abrite désormais une partie de l'université.: La Toscane , la région italienne à ne pas manquerLes amoureux de nature iront faire un tour au parc historique Giardino Bellini, 70 hectares de verdure, d'arbres centenaires, de fontaines et sa Villa Bellini. Pour une explosion de couleurs et de saveurs, n'hésitez pas à flâner à La Pescheria ou dans les marchés alentours.L'Etna qui est également le point culminant de l'île (3 357 m) est visible par temps clair depuis la Via Etnea. Pour l'admirer de plus près, il faudra parcourir une trentaine de kilomètres vers le nord jusqu’au refuge de la Sapienza. L'idéal est de contacter une agence spécialisée qui vous emmènera en 4x4 à proximité du cratère. Adrénaline garantie !Ne manquez pas Taormine, les temples grecs de Syracuse ou encore Caltagirone, berceau des céramiques typiques de la région. Les 18 km de plage de sable doré de Playa di Catania vous tendent bien sûr aussi les bras.La Sicile est une île très accessible depuis le détroit de Messine. Des ferrys (traghetti) traversent toutes les 30 minutes les quelques kilomètres qui séparent la péninsule italienne de l'île. Vous pouvez également choisir d'atterrir/décoller de Catane comme de Palerme qui disposent toutes les deux d'un aéroport international. Bonnes vacances en Sicile et essayez de visiter aussi Piazza Armerina et les Îles Éoliennes au large.