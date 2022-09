Carte de la Toscane : Quels sont les lieux à connaître ?

À la découverte de la Toscane : Les lieux incontournables de la région

Terre de charme, d'histoire et d'amour, la Toscane passionne par ses magnifiques paysages, par ses édifices et par sa culture. Sa capitale, Florence, est indiscutablement le berceau de la Renaissance. Chaque bâtiment raconte une histoire d'un passé lointain. Aujourd'hui, la Toscane fait partie des plus belles destinations au cœur de l'Italie.



La proximité géographique de l’Italie avec la France en fait un coin dont on rêve tous pour une escapade en famille ou en amoureux. Au total, la région affiche une superficie de 22 985 km². Du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest, tant de merveilles à visiter vous attendent.

