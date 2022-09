Quel est le plus bel endroit en Toscane ?

Pienza est l'un des villages les plus célèbres de la vallée d'Orcia. Tous les villages du Val d'Orcia sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les merveilles urbaines de Pienza sont le résultat de la vanité et du mécénat du pape Enée Silvio Piccolomini, plus connu sous le nom de pape Pie II, qui est né dans ce village. En tant que pape de la chrétienté, il l'a transformé en un exemple d'architecture de la Renaissance.L'idée de Pie II était de faire de Pienza une ville idéale de la Renaissance. Avant le changement, Pienza s'appelait Corsignano, donc il a également changé le nom du village. Aujourd'hui, grâce à cette fierté et cette vanité, il est possible de sillonner avec bonheur les rues de Pienza. Perchée sur la colline d'Orcia, cette ville offre une vue imprenable sur cette partie de la Toscane.Elle est traversée par la grande place Corso Rossellino, qui compose la ville de Porta Prato à Porta al Ciglio. À côté se trouvent l'église de San Francesco (gothique XIIe), la Piazza Pius II, le Palazzo Ammannati, le palais épiscopal, le musée diocésain et de nombreux magasins. Les produits les plus populaires sont les fromages, en particulier le pecorino local.Le sol de Piazza Pius II est en brique mate. C'est la base du jeu Cacho al Fuso, une tradition de plus de 50 ans. Ce jeu étrange consiste à placer un morceau de fromage qui roule au centre d'un cercle. Plus vous êtes proche, plus vous obtenez de points. Lancer un fromage irrégulier en roulant n'est pas une tâche facile. Bien sûr, la fête se terminera par une dégustation de fromage, de la musique et du vin.