Comment visiter Florence en 3 jours ?

Nous voici au troisième jour de notre périple à Florence. Ça passe vite n'est-ce pas ? Cette dernière journée s'annonce aussi riche en découvertes que les autres. Au bon matin, après avoir dégusté un bon petit-déjeuner dans l'un des restaurants de Florence, vous pouvez commencer par visiter l'église Santa Maria Novella. Vous y trouverez de magnifiques fresques. Il y a un cimetière non loin de l'édifice. D'ailleurs, c'est un passage obligé si vous voulez atteindre l'église. C'est dans ce cimetière que les riches familles nobles enterraient leurs défunts.En passant par la Via Guicciardini - une grande avenue -, vous n'aurez aucun mal à distinguer le Palazzo Pitti. Il domine fièrement la place qui porte le même nom. C'était l'ancienne résidence des Médicis. Aujourd'hui, le palais abrite 6 musées. On y trouve des bijoux de famille, des orfèvreries, des peintures… Le Palazzo est entouré du magnifique jardin de Boboli.On arrive à la célèbre Galerie de l'Académie de Florence (Galleria dell’Accademia). C'est un lieu rempli de trésors artistiques et historiques. Vous pourrez y contempler, par exemple, la sculpture originale du David de Michel-Ange. De grandes salles forment cet énorme édifice. Vous y trouverez aussi des œuvres de Cesare Mussini, de Filippino Lippi et de Botticelli.Nous voici devant une autre cathédrale emblématique du centre-ville de Florence. Construite à la fin du XVIe siècle, elle fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982. D'immenses fresques se trouvent à l'intérieur de sa coupole. Elles ont été réalisées par les peintres Giorgio Vasari et Frederigo Zuccaro entre 1572 et 1579.Pour finir en beauté, rappelez-vous que Florence est la capitale toscane . Autrement dit, elle regorge aussi de spécialités florentines à ne pas manquer. Il n'y a rien de mieux qu'un bifteck à la florentine pour finir la journée. Il est mariné à l'huile d'olive extra-vierge et accompagné de haricots toscans et de légumes… D'autres surprises gourmandes vous attendent. Ça donne l'eau à la bouche n'est-ce pas ?