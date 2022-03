Covid Italie : pass, masque... tout ce que vous devez savoir

Le pass sanitaire (preuve de vaccination, de rétablissement ou de test négatif) est également nécessaire pour plusieurs activités pour toutes les personnes âgées de 12 ans et plus.



D’autres comme les hôtels, restaurants, musées, stations de ski, salles de cinéma, concerts, ou encore discothèques nécessitent un pass sanitaire « renforcé » (preuve de vaccination ou de rétablissement).



Le pass sanitaire « renforcé » est également requis pour les transports collectifs nationaux (ferroviaire, maritime et aérien) ; cette mesure ne s’applique pas dans les transports internationaux.



Depuis le 5 février, les activités soumises à pass sanitaire renforcé seront également accessibles aux personnes dont le schéma vaccinal est complet depuis plus de 6 mois et moins de 9 mois, à condition qu’ils présentent le résultat d’un test négatif (antigénique de moins de 48 heures ou PCR de moins de 72 heures).



Attention : les tests covid en Italie sont payants, et non couverts par la carte d’assurance maladie européenne.