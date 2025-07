Creative Tours célèbre 40 ans d’excellence et remporte six distinctions majeures dans les Cyprus Tourism Awards

GOLD AWARD Soutien aux communautés locales / Initiatives RSE

L’approche responsable de l’entreprise s’est vue saluer à travers le prix, mettant en lumière son engagement en faveur du développement durable, de l’économie locale et de projets communautaires à long terme. Creative Tours Ltd place l’empowerment des communautés locales et la durabilité environnementale au coeur de ses opérations. Nos initiatives incluent des excursions écologiques, des activités sans moteur, ainsi que des partenariats avec des artisans locaux et des entreprises familiales. Ces actions permettent de redistribuer les bénéfices du tourisme aux zones rurales et de promouvoir une engagement authentique avec la culture chypriote. Nous participons activement à des projets de reforestation et des nettoyages de plages, contribuant à la préservation de l'environnement tout enfavorisant la cohésion locale.Avec des pratiques responsables et une approche axée sur l’autonomisation économique, Creative Tours Ltd joue un rôle clé dans le développement durable du tourisme à Chypre.