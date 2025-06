À la découverte de la péninsule d’Akamas : un joyau naturel et culturel au cœur de Chypre

Studios et appartements, cuisine méditerranéenne maison, piscine conviviale, animations douces : tout est pensé pour accueillir aussi bien les familles que les couples en quête de tranquillité.



En tant que produit engagé dans un tourisme durable, l’établissement valorise les circuits courts, les produits locaux, et développe des partenariats avec les artisans et guides de la région. Des offres spéciales sont actuellement proposées, idéales pour les visiteurs souhaitant découvrir Akamas autrement, dans un cadre authentique et accessible. Contactez nous pour plus d’informations !



*Natura 2000 est un réseau de zones protégées couvrant les espèces et habitats les plus précieux et les plus menacés d'Europe. Il s'agit du plus vaste réseau coordonné de zones protégées au monde, s'étendant sur l'ensemble des États membres de l'Union européenne, aussi bien sur terre qu'en mer.