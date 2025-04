Chypre : la nouvelle perle MICE pour des événements haut de gamme en Méditerranée

© City of Dreams Mediterranean Hotel © City of Dreams Mediterranean Hotel

City of Dreams Mediterranean

Chypre dispose d’un large éventail de hôtels 4 et 5 étoiles et 5 étoiles luxe, certains avec centres de conférence intégrés, notamment à Limassol, Paphos, Larnaca et Ayia Napa. Ces établissements offrent des salles polyvalentes, équipées des dernières technologies, avec une capacité allant de 10 à plus de 1 400 participants.Pour les comités exécutifs ou les incentives VIP, certaines propriétés exclusives proposent également des espaces privés avec vue mer, des villas indépendantes, et un service entièrement personnalisé.L’inauguration du5* à Limassol en juillet 2023 – l’un des plus grands resorts de ce type en Europe avec 500 chambres et le plus grand casino du continent – a renforcé de manière significative l’offre MICE de l’île. Le complexe dispose d’infrastructures modernes parfaitement adaptées à l’accueil de conférences et d’événements internationaux. Son design avant-gardiste et ses services intégrés séduisent aussi bien les entreprises que les agences événementielles de prestige.En complément, plusieurs centres de congrès, tels que le Carob Mill à Limassol ou le Famagusta Gate à Nicosie, offrent des alternatives originales et patrimoniales, idéales pour des formats hybrides ou des soirées de gala.