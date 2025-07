Incendie Marseille : quelle est la situation à la gare Saint-Charles ?

La circulation des trains est interrompue au départ et à l'arrivée de Marseille en direction du nord et de l'ouest. SNCF Réseau a évacué son personnel et reste en contact avec les pompiers pour suivre l'évolution de la situation, indique le groupe.



"L'heure de reprise des circulations étant actuellement indéterminée, SNCF Voyageurs invite les passagers à reporter leur voyage et à ne pas se rendre en gare. Tous les billets grandes lignes sont annulables et remboursables."



Les lignes de/vers Bordeaux, ou Miramas sont ainsi suspendues au départ de Marseille. La circulation est interrompue dans les deux sens entre Miramas et Marseille. Plus aucun départ via la ligne à grande vitesse n'est effectué au départ et à l'arrivée de Marseille. Le trafic TGV de et vers Marseille vers Paris, Lille ou Lyon est interrompu.



Les trains supprimés et les retards importants commencent à s'afficher au tableau d'affichage. Les retards affectent toutes les destinations. D'importants retards touchent également les trains en provenance de Paris en raison d'un accident de personne.