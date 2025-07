Marseille obtient le label "Destination d’Excellence"

l’obtention de ce label “Destination d’Excellence” prouve une nouvelle fois que l’Office place la qualité au cœur de sa stratégie

qualité des relations avec les professionnels pour proposer une offre toujours aussi riche et variée

qualité de l’accueil des visiteurs, l’essence même des métiers d’un Office de Tourisme

L’obtention du label “Destination d’Excellence” repose sur, définis par Atout France . L’Office de Tourisme de Marseille a ainsi démontré sa capacité à s’engager auprès de ses clients, de ses partenaires, de ses collaborateurs et de l’environnement. L’ensemble des actions de l’Office est désormais structuré autour de quatre priorités : “”, “”, “”, et “”.Le label met en avant des critères stricts relatifs à la. Il introduit une exigence renforcée par rapport àen intégrant une évaluation de la performance sociale et environnementale de l’ensemble des démarches.Selon Jean-Pierre Cochet , «. » Il évoque également la «», ainsi que la «. »Ce label marque une, à un moment où les visiteurs recherchent des expériences authentiques, responsables et accessibles tout au long de l’année.