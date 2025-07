Transavia reliera Bordeaux à Gran Canaria

une offre de destinations diversifiée, accessible et attractive, répondant aux attentes de l’ensemble des voyageurs de la région

À compter du 20 décembre 2025, Transavia proposera unentre Bordeaux et Gran Canaria . Cette nouvelle desserte vient enrichir le programme hivernal de la compagnie, qui ajoute cinq destinations inédites à son réseau depuis Bordeaux, dontest particulièrement apprécié des voyageurs de Nouvelle-Aquitaine en hiver, notamment pour son climat doux et ses nombreuses possibilités d’activités en plein air. Gran Canaria, reconnue pour ses paysages variés entre dunes, montagnes et plages, devient ainsi la, après Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife et d'autres déjà accessibles pendant la saison froide.Les billets pour cette liaison sont disponiblessur le site de la compagnie. Transavia confirme avec cette annonce son ancrage à Bordeaux, amorcé en 2024 avec l’installation d’un avion basé, et poursuivi à travers l’ouverture de neuf lignes estivales.précise que cette offre s’inscrit dans sa stratégie visant à proposer "".