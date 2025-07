Aqua Expeditions lance 6 départs francophones sur l’Amazone et le Mékong

Pour l’hiver 2026-2027, Aqua Expeditions prévoit six départs francophones sur. Trois croisières se dérouleront sur l’Amazone péruvienne, à bord de l’Aqua Nera , au départ d’Iquitos : les 31 octobre, 5 décembre 2026 et 23 janvier 2027. Ce voyage de 8 jours et 7 nuits inclut l’observation de dauphins roses, de caïmans, de paresseux ou encore de singes araignées. Les excursions comprennent des randonnées en pleine jungle, des balades en kayak ou à vélo, ainsi que des rencontres avec les communautés locales. Les tarifs démarrent à 8 390 €, avec des forfaits aériens et hôteliers avant et après croisièreTrois autres départs sont prévus sur le Mékong à bord de l’Aqua Mekong . Deux itinéraires relieront Hô Chi Minh-Ville à Phnom Penh, avec extension à Siem Reap : les 22 janvier et 19 mars 2027. Le troisième départ, le 17 septembre 2027, couvrira le trajet complet Hô Chi Minh-Ville – Siem Reap. Ces croisières de 8 jours et 7 nuits incluent la visite de marchés flottants, de villages sur pilotis, de temples bouddhistes, ainsi que des sorties à vélo et en kayak dans le delta du Mékong. Leavec un package pré et post-croisière proposé à partir de 3 900 €. Tous ces voyages bénéficieront de la présence d’un accompagnateur PONANT EXPLORATIONS et de guides francophones. Le service à bord est assuré à raison