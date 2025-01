Ponant prend un participation majoritaire dans Aqua Expeditions

"Nous sommes très heureux d’accueillir Aqua Expeditions dans la famille PONANT"

"Ce partenariat reflète nos ambitions d’excellence et de durabilité dans le secteur du luxe. Il répond à notre souhait d’offrir des expériences de voyage incomparables vers des destinations iconiques — comme les Galápagos et maintenant également les grands fleuves — dans le respect des environnements naturels que nous explorons. Nous rendons hommage à la vision remarquable de Francesco, qui a su construire ces 18 dernières années une marque unique dans le domaine des voyages expérientiels."

"S’associer avec le Groupe PONANT EXPLORATIONS, en bénéficiant du soutien d’Artémis, représente une formidable opportunité pour Aqua Expeditions",

"S’associer avec un autre groupe familial, qui est également un acteur majeur du secteur du luxe et de l’art de vivre, permet d’ancrer durablement les valeurs d’excellence et de durabilité au cœur de notre marque. Avec le soutien financier et l’expertise de nos partenaires, nous bénéficions des meilleures conditions pour poursuivre notre croissance et offrir à nos passagers des voyages inoubliables au cœur des plus belles régions du monde."

