Hervé Gastinel (Ponant) : des croisières aux Galápagos dès 2024 ?🔑

TourMaG – Le carburant durable pour les compagnies aériennes est un sujet récurrent dans les médias, il l'est moins dans le secteur de la croisière. Avez-vous des initiatives sur ce sujet ?



Hervé Gastinel : Nous allons « souter » le Champlain avec 100% de BioDiesel en partenariat avec Altens au Havre, le 21 septembre prochain. Ce sera une première.



Ce bio carburant est issu d’huile de cuisine usagée et recyclée. Cela va nous permettre de valider les opérations de soutage, de stockage et de fonctionnement des moteurs.



Nous allons nouer des accords avec les fabricants pour sécuriser les volumes car nous savons que la demande va croitre.



C’est le type d’engagement que nous pourrions prendre sur les fameux corridors verts que j’évoquais précédemment. Ces carburants coûtent deux à trois fois le prix d’un carburant plus classique mais leur utilisation nous permettrait de remplir nos engagements pour décarboner notre activité.



Avec le BioDiesel, c’est 90% d’émission en moins.



TourMaG – Ponant est engagée sur de nombreux sujets environnementaux, comment vous positionnez-vous ?



Hervé Gastinel : Il y a des sujets plus larges que les émissions CO2. Nous pouvons parler des impacts sur le traitement des déchets, les bruits émis par les navires, de l'impact sur les populations locales...



Nous le constatons dans de grandes villes comme à Marseille, ou à Barcelone des voix s’élèvent contre le surtourisme.



Nous souhaitons être sur tous les fronts.



Je rappelle nos engagements pris en février 2022 : l’élimination de tous les plastiques à usage unique à bord et à terre à partir de 2022, considérer le monde entier comme une zone d’émission contrôlée de soufre et d’oxyde d’azote pour tous les navires de la flotte avant 2025, réduire nos émissions de CO2 de 15% en 2026 et de 30% en 2030 par rapport à 2019, assurer la recyclabilité et la traçabilité de tous les déchets d’ici 2025, transformer notre flotte en une plateforme internationale pour les scientifiques d’ici 2025 et soutenir le projet Blue Nature Alliance qui vise à protéger 18 millions de km² d’espaces marins d’ici 2025.



Le sujet du carbone est sans doute le plus central au sein de la société, mais notre réflexion chez Ponant est plus large. Nous souhaitons traiter l’ensemble des impacts au-delà de ceux qui sont déjà dans la loi et les directives.



Nous avons la volonté d’aller vers une nouvelle forme de tourisme. Nous n’avons pas le choix.