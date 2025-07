Barcelone programme la fermeture de deux terminaux de croisières d’ici 2030

Le dernier baromètre municipal place l’activité touristique au troisième rang des préoccupations locales, dans une ville où elle représente pourtant 14 % du PIB.



Ce réaménagement, présenté comme une première limitation structurelle de la croissance du secteur, mobilisera 185 millions d’euros d’investissement publics et privés. Il s’ajoute à un plan de 265 millions déjà lancé en 2018.



L’ambition, selon la mairie et l’autorité portuaire, est de faire évoluer le port vers « les standards de qualité et de durabilité les plus exigeants ».