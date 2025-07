AIDA renonce aux croisières au Moyen-Orient pour l’hiver 2025-2026

À la place, l’AIDAprima opérera pour la première fois une saison hivernale complète en Europe du Nord, avec des itinéraires au départ de Kiel et de Hambourg.



Au programme : croisières vers la Baltique, la Scandinavie, les marchés de Noël de la mer Baltique (Tallinn, Riga, Dantzig), ainsi qu’une « Grande pause hivernale » de 23 jours vers les Canaries en janvier 2026.



Les croisières initialement confiées à l’AIDAprima dans l’Atlantique seront reprises par l’AIDAbella, après sa rénovation complète prévue entre janvier et mars 2026 dans le chantier naval de Marseille.



Les passagers ayant réservé une croisière annulée se verront proposer une alternative et recevront un bon d’achat de 10% du prix cabine, à valoir sur une nouvelle réservation avant le 30 septembre 2025.