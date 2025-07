HX lance son plus grand challenge jamais mis en place

Réservations éligibles : nouvelles réservations (Voyages Individuels) sur les voyages HX partant en 2025, 2026 ou 2027.

Période de réservation : du 1er juillet au 31 octobre 2025 (00h00 GMT)

Prix : une croisière d'expédition gratuite pour deux en 2026 (vols internationaux non inclus).

Limite : un lot par personne ; les réservations de groupe, tarifs préférentiels réservés aux entreprises et tarifs agents sont exclues.

Sélection du voyage : Premier arrivé, premier servi ; sous réserve de disponibilité.

L'année prochaine marquera une étape véritablement significative pour

puisque nous célébrons 130 ans de leadership dans le domaine des voyages d'expédition

Notre challenge « Pour 3 Ventes – 1 voyage offert » fait partie de la plus grande offre jamais proposée aux agents, avec 130 aventures à gagner pour commémorer notre 130ème anniversaire. C'est l'une des nombreuses activations que nous mettons en place pour fêter ce moment historique et montrer notre sincère reconnaissance à la communauté des conseillers en voyages pour leur implication et leur soutien continus.

Pour participer, les agents sont invités à se rendre sur agentportal.travelhx.com. Pour toute question ou réservation, il est possible de contacter le +33 1 84 88 02 21.