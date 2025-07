Christian Estrosi tente d’expulser un paquebot de croisière à Villefranche

Mais l’intervention tourne court. Le capitaine du paquebot refuse de recevoir le maire, et l’union maritime locale (UM06) dénonce dans la foulée une "tentative d’embarquement illégale" et " une infraction au cadre réglementaire maritime, mettant en danger la sécurité des passagers et de l’équipage" .



L’UM06 rappelle que cette escale avait été validée par la Métropole elle-même, sans annulation ou opposition formelle. Le navire était donc, selon elle, "présent conformément à l’autorisation émise par la Préfecture maritime" .



Christian Estrosi, de son côté, assume son coup d’éclat. "Je pense que cela servira d’exemple. Il faut montrer que nous sommes fermes" , a-t-il déclaré à la presse, annonçant qu’une plainte serait déposée pour non-respect des règles métropolitaines.