TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Avec "Sail & Stay", Celestyal modernise son outil de réservation pour les agents de voyages

Il permet notamment de combiner croisière et séjour terrestre


Celestyal Cruises enrichit son offre en lançant "Sail & Stay", une version modernisée de son outil de réservation destiné aux agents de voyages. Cette solution permet aux voyageurs de combiner croisière et séjour à Athènes, avec une sélection d’hôtels partenaires et des transferts inclus.


Rédigé par le Mercredi 20 Août 2025

Celestyal enrichit son offre en lançant "Sail & Stay" - Depositphotos.com, @Bennian
Celestyal enrichit son offre en lançant "Sail & Stay" - Depositphotos.com, @Bennian
CroisiEurope
Celestyal Cruises vient de dévoiler une version repensée de son outil de réservation, désormais baptisé "Celestyal Sail & Stay", destiné aux professionnels du voyage.

Cette nouvelle mouture permet aux conseillers de créer des forfaits sur-mesure combinant croisière et séjour terrestre, à Athènes dans un premier temps.

Accessible directement via le système de réservation professionnel, l’outil donne la possibilité d’ajouter des nuits d’hôtel avant ou après une croisière, soit dès la réservation initiale, soit ultérieurement.

Dix-huit établissements partenaires, majoritairement classés quatre étoiles et plus, ainsi que quelques adresses trois étoiles sélectionnées, sont proposés. Tous les séjours incluent des transferts privés en voiture ou minivan, entre l’aéroport, l’hôtel et le port.

Lire aussi : Celestyal dévoile son programme 2027

Un déploiement progressif pour "Sail & Stay"

Autres articles
Pour accompagner les conseillers voyages, Celestyal a conçu des guides détaillés sur les six quartiers d’Athènes où se trouvent ses partenaires hôteliers.

De l’hyper-centre d’Omonia à la Riviera de Glyfada, en passant par Metaxourgio, chaque guide met en avant les points d’intérêt, conseils pratiques et bonnes adresses afin d’aider les agents à orienter leurs clients selon leurs préférences.

Le dispositif s’applique dès août 2025 à l’ensemble des croisières au départ d’Athènes, notamment les itinéraires de trois et quatre nuits « Îles grecques emblématiques », ainsi que les séjours de sept nuits « Grèce Idyllique » et « Itinéraire Paradisiaque en Grèce, Italie et Croatie ».

À terme, il sera également étendu aux programmes de la compagnie dans le Golfe Persique.

Une solution pensée pour les agents de voyages

Selon Lee Haslett, directeur commercial de Celestyal, cette nouveauté a été pensée pour la communauté d’agents de voyages.

"Avec Celestyal Sail & Stay, ils peuvent désormais proposer des forfaits tout compris associant nos croisières aux îles grecques à une sélection rigoureuse d’hôtels et à des transferts privés.

Tous les éléments des forfaits sont commissionnables, offrant ainsi aux conseillers une opportunité de revenus supplémentaires, tout en garantissant une expérience fluide pour leurs clients."


Lu 222 fois

Tags : celestyal cruises
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
TourMaG

Brand news CruiseMaG

Tour du monde en croisière : comment choisir le bon itinéraire ?

Tour du monde en croisière : comment choisir le bon itinéraire ?
Entre aventure, confort et diversité culturelle, les 3 tours du monde Costa 2026 et 2027 offrent...
Dernière heure

Le Brésil érige le Carnaval et la musique Axé en patrimoine national

Dieppe, capitale mondiale du cerf-volant en septembre

AdopteunTO désormais en accès libre pour les agents de voyages

Les coûts des voyages d’affaires en hausse malgré les contrôles

Du goût de l'écriture aux voyages en voilier entre les icebergs du Groenland, de Sébastien Higonet

Brand News

DITEX 2026 change de cap à Aix-en-Provence

DITEX 2026 change de cap à Aix-en-Provence
À l’issue d’un sondage auprès du secteur, 360Sharing transforme le DITEX. L’édition 2026 se tiendra...
Les annonces

L'AGENCE PHOTOGRAPHES DU MONDE - Responsable Voyages H/F - CDI - (Paris 15e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Forfaitiste Groupes H/F - CDI - (Rennes (35))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Forfaitiste Groupes H/F - CDI - (École-Valentin (25))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

IFTM 2025 : les thématiques et grands temps forts à ne pas manquer

IFTM 2025 : les thématiques et grands temps forts à ne pas manquer

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !
Distribution

Distribution

Du goût de l'écriture aux voyages en voilier entre les icebergs du Groenland, de Sébastien Higonet

Du goût de l'écriture aux voyages en voilier entre les icebergs du Groenland, de Sébastien Higonet
Partez en France

Partez en France

Dieppe, capitale mondiale du cerf-volant en septembre

Dieppe, capitale mondiale du cerf-volant en septembre
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le Brésil érige le Carnaval et la musique Axé en patrimoine national

Le Brésil érige le Carnaval et la musique Axé en patrimoine national
Production

Production

Karavel vise l’international avec l’appui de nouveaux investisseurs

Karavel vise l’international avec l’appui de nouveaux investisseurs
AirMaG

AirMaG

Air Mauritius améliore ses résultats et renforce son réseau régional

Air Mauritius améliore ses résultats et renforce son réseau régional
Transport

Transport

Train : un nouveau site de maintenance ferroviaire ouvrira à Nantes

Train : un nouveau site de maintenance ferroviaire ouvrira à Nantes
La Travel Tech

La Travel Tech

AdopteunTO désormais en accès libre pour les agents de voyages

AdopteunTO désormais en accès libre pour les agents de voyages
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Milan s’offre un nouveau palace avec l’ouverture du Carlton Milan

Milan s’offre un nouveau palace avec l’ouverture du Carlton Milan
HotelMaG

Hébergement

Marriott finalise le rachat de citizenM

Marriott finalise le rachat de citizenM
Futuroscopie

Futuroscopie

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label
CruiseMaG

CruiseMaG

Avec "Sail & Stay", Celestyal modernise son outil de réservation pour les agents de voyages

Avec "Sail &amp; Stay", Celestyal modernise son outil de réservation pour les agents de voyages
TravelJobs

Emploi & Formation

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Les coûts des voyages d’affaires en hausse malgré les contrôles

Les coûts des voyages d’affaires en hausse malgré les contrôles
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias