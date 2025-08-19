Avec "Sail & Stay", Celestyal modernise son outil de réservation pour les agents de voyages

Celestyal Cruises vient de dévoiler une version repensée de son outil de réservation, désormais baptisé "Celestyal Sail & Stay", destiné aux professionnels du voyage.
Cette nouvelle mouture permet aux conseillers de créer des forfaits sur-mesure combinant croisière et séjour terrestre, à Athènes dans un premier temps.
Accessible directement via le système de réservation professionnel, l’outil donne la possibilité d’ajouter des nuits d’hôtel avant ou après une croisière, soit dès la réservation initiale, soit ultérieurement.
Dix-huit établissements partenaires, majoritairement classés quatre étoiles et plus, ainsi que quelques adresses trois étoiles sélectionnées, sont proposés. Tous les séjours incluent des transferts privés en voiture ou minivan, entre l’aéroport, l’hôtel et le port.
Lire aussi : Celestyal dévoile son programme 2027
Cette nouvelle mouture permet aux conseillers de créer des forfaits sur-mesure combinant croisière et séjour terrestre, à Athènes dans un premier temps.
Accessible directement via le système de réservation professionnel, l’outil donne la possibilité d’ajouter des nuits d’hôtel avant ou après une croisière, soit dès la réservation initiale, soit ultérieurement.
Dix-huit établissements partenaires, majoritairement classés quatre étoiles et plus, ainsi que quelques adresses trois étoiles sélectionnées, sont proposés. Tous les séjours incluent des transferts privés en voiture ou minivan, entre l’aéroport, l’hôtel et le port.
Lire aussi : Celestyal dévoile son programme 2027
Un déploiement progressif pour "Sail & Stay"
Autres articles
-
Celestyal lance une croisière exclusive pour le Grand Prix d’Abu Dhabi 2025
-
Celestyal dévoile son programme 2027
-
Celestyal annonce sa promotion estivale 2025
-
Celestyal se positionne sur le Golfe avec une offensive tarifaire
-
Celestyal Discovery, premier navire grec à utiliser des biocarburants marins
Pour accompagner les conseillers voyages, Celestyal a conçu des guides détaillés sur les six quartiers d’Athènes où se trouvent ses partenaires hôteliers.
De l’hyper-centre d’Omonia à la Riviera de Glyfada, en passant par Metaxourgio, chaque guide met en avant les points d’intérêt, conseils pratiques et bonnes adresses afin d’aider les agents à orienter leurs clients selon leurs préférences.
Le dispositif s’applique dès août 2025 à l’ensemble des croisières au départ d’Athènes, notamment les itinéraires de trois et quatre nuits « Îles grecques emblématiques », ainsi que les séjours de sept nuits « Grèce Idyllique » et « Itinéraire Paradisiaque en Grèce, Italie et Croatie ».
À terme, il sera également étendu aux programmes de la compagnie dans le Golfe Persique.
De l’hyper-centre d’Omonia à la Riviera de Glyfada, en passant par Metaxourgio, chaque guide met en avant les points d’intérêt, conseils pratiques et bonnes adresses afin d’aider les agents à orienter leurs clients selon leurs préférences.
Le dispositif s’applique dès août 2025 à l’ensemble des croisières au départ d’Athènes, notamment les itinéraires de trois et quatre nuits « Îles grecques emblématiques », ainsi que les séjours de sept nuits « Grèce Idyllique » et « Itinéraire Paradisiaque en Grèce, Italie et Croatie ».
À terme, il sera également étendu aux programmes de la compagnie dans le Golfe Persique.
Une solution pensée pour les agents de voyages
Selon Lee Haslett, directeur commercial de Celestyal, cette nouveauté a été pensée pour la communauté d’agents de voyages.
"Avec Celestyal Sail & Stay, ils peuvent désormais proposer des forfaits tout compris associant nos croisières aux îles grecques à une sélection rigoureuse d’hôtels et à des transferts privés.
Tous les éléments des forfaits sont commissionnables, offrant ainsi aux conseillers une opportunité de revenus supplémentaires, tout en garantissant une expérience fluide pour leurs clients."
"Avec Celestyal Sail & Stay, ils peuvent désormais proposer des forfaits tout compris associant nos croisières aux îles grecques à une sélection rigoureuse d’hôtels et à des transferts privés.
Tous les éléments des forfaits sont commissionnables, offrant ainsi aux conseillers une opportunité de revenus supplémentaires, tout en garantissant une expérience fluide pour leurs clients."
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille