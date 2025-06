Celestyal se positionne sur le Golfe avec une offensive tarifaire

Emblématique Golfe Persique

Un nouveau venu dans le Golfe Persique. Celestyal déploiera son navirepour sa première saison dans la région. Une arrivée stratégique, alors que la compagnie vise une implantation sur trois hivers consécutifs, avec des croisières de 3 à 7 nuits au départ d'Abu Dhabi, Dubaï et Doha :- Une croisière hebdomadaire de 3 nuits «» : circuit aller-retour depuis Abu Dhabi (vendredi à lundi) avec escales à Dubaï et sur l'île de Sir Bani Yas, proposant des expériences en bord de mer et de safaris animaliers. À partir de 289€ par personne.- Une croisière hebdomadaire de 4 nuits «» : circuit aller-retour depuis Abu Dhabi (lundi à vendredi) avec escales à Doha, Dubaï (via Ras Al Khaimah) et Khasab à Oman. À partir de 369€ par personne.Les croisières de 3 et 4 nuits «» peuvent être combinées pour une formule de 7 nuits à partir de 599€ par personne.Pour se démarquer, Celestyal mise sur une offensive tarifaire musclée : jusqu’à 60 % de réduction sur 87 croisières (réservables jusqu’au 31 août), avec des formules tout incluses intégrant repas, boissons sans alcool, taxes, pourboires et Wi-Fi. Un crédit de bord supplémentaire jusqu’à 250 € est aussi proposé.En filigrane, un positionnement plus durable. Le Celestyal Discovery a bénéficié d’une rénovation cet hiver à Athènes, avec des investissements techniques notables : ajout de deux tours d’épuration (scrubbers), et utilisation d’un biocarburant marin produit localement en Grèce — une première selon la compagnie — permettant une réduction de 21 % des émissions de CO₂.