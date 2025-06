Celestyal annonce sa promotion estivale 2025

Lacouvre 87 croisières avec des départs programmés jusqu’en mars 2027. Les réductions peuvent atteindre 60 %, notamment sur des itinéraires en Grèce, en Méditerranée et dans le Golfe Persique. Concernant ce dernier, l’offre inclut« Désert Fantastique » au départ de Dubaï ou Doha, et« Trésors du Golfe Persique » au départ d’Abu Dhabi ou Dubaï. Les tarifs débutent à partir de 599 € par personne pour une croisière de 7 nuits.En Grèce et Méditerranée, l’offre comprend égalementintitulées « Emblématiques îles grecques », au départ d’Athènes, à bord du Celestyal Discovery. Le prix est affiché à partir de 339 € par personne pour une croisière de 3 nuits. Pour l’ensemble des croisières incluses, les passagers peuvent bénéficier d’unà dépenser à bord dans les restaurants de spécialités ou pour les boissons.En complément,. Cette offre s’applique à 18 croisières de 7 nuits en 2026, incluant les itinéraires « Grèce Idyllique » et « Itinéraire Paradisiaque en Grèce, Italie et Croatie ». Les croisières concernées se déroulent au départ et retour d’Athènes à bord du Celestyal Journey, avec des prix à partir de 679 € par personne. Lescomprennent « la visite guidée à pied de Mykonos (demi-journée) à travers les ruelles blanches emblématiques et cachées de la ville » et « la visite guidée de Kotor, une demi-journée mettant en valeur les points forts de cette ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO ».