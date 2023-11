Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023 Inspirez-vous des expériences uniques de l'Irlande du Nord pour votre prochain voyage responsable.

Le Tourisme Irlandais vous invite à son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous faire découvrir toutes les opportunités et idées de voyages responsables. Trois experts de la région vous présenteront leurs activités à ne pas manquer pour votre prochain circuit en Irlande du Nord !



Rédigé par Tourisme Irlandais le Lundi 13 Novembre 2023







Thématique : Slow Tourisme en Irlande du Nord



Date : 30 novembre 2023



Heure : 10h – 10h45



→ Inscription



Descriptif du webinaire



Nikki Elliott, de Walk It Off NI, vous fera vivre virtuellement l'une de ses randonnées dans la campagne de Belfast.

Tracey Jeffreys, de Tracey's Farmhouse Kitchen, vous parlera de sa cuisine intime où les visiteurs créent leurs propres versions des plats les plus emblématiques d'Irlande du Nord.



Enfin, Donna Fox vous invite à découvrir les vergers célèbres de sa ville natale, Armagh, dans le cadre de l'une de ses visites en Irlande du Nord, qui sont respectueuses de l'environnement et mettent en valeur l'histoire et les traditions locales.



→ Inscription

Les prochaines sessions



Inscrivez-vous à la

Le Tourisme Irlandais organisera des webinaires thématiques tous les deux mois au cours de l'année 2024 pour vous communiquer les informations les plus pertinentes et inspirer vos prochains circuits en Irlande.Inscrivez-vous à la newsletter mensuelle du Tourisme Irlandais pour recevoir les détails.

Qui sommes-nous Le Tourisme Irlandais est l'office du tourisme de l'île d'Irlande, l'organisation responsable du marketing de l'île à l'étranger en tant que destination touristique de premier plan.

Nous contacter

Christine BLANC

Responsable développement business partnership

cblanc@tourismireland.com

T. +33 (0)1 53 43 12 14



Site web : trade.ireland.com/fr-fr

