ESCALE EN NORVÈGE : Participez au webinaire le mardi 20 mai à 11h

Le webinaire ESCALE EN NORVÈGE vous transporte dans le pays en compagnie de VISIT NORWAY, l’Office de Tourisme de la Norvège, HURTIGRUTEN, le spécialiste de la croisière en Norvège et la compagnie aérienne NORWEGIAN., l’Office National de Tourisme de Norvège vous invite à mieux connaître la Norvège grâce à ces outils B2B destinés aux agents de voyage et aux tour-opérateurs.est spécialiste de la croisière le long de la côte norvégienne depuis plus de 130 ans. Découvrez cette expérience unique : un itinéraire emblématique entre Bergen et Kirkenes, avec 34 escales locales. Une immersion authentique dans la culture, la nature et la vie norvégiennes. Idéal pour des voyageurs en quête d’authenticité, de nature et d’expériences hors des sentiers battus.présentera ses destinations de la France vers la Norvège, en détaillant les types d'avions utilisés pour ces trajets. Les tarifs pour les tour-opérateurs, les produits de la compagnie tels que les réservations de groupe et les allotements ainsi que les différents canaux de vente spécialisés pour les agences seront également présentés.