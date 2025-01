2025 : L’année de la Norvège !

Hurtigruten, fondée en 1893, est une compagnie norvégienne de croisières côtières réputée pour ses voyages uniques le long de la magnifique côte norvégienne et au-delà. Avec un héritage de plus d'un siècle, Hurtigruten propose des expériences authentiques et immersives, mettant en valeur la beauté naturelle et la richesse culturelle des destinations visitées - offrant à ses passagers la possibilité de vivre véritablement la légende de la Norvège.

Avec une flotte de neuf navires modernes et soucieux de l'environnement, dont deux dédiés aux croisières Signature, Hurtigruten offre aux passagers des voyages inoubliables tout en cherchant à minimiser son impact sur l'environnement et à maximiser la création de valeur pour les partenaires locaux.