En Asie du Sud-Est, les fêtes de fin d’année riment avec forte attractivité touristique

TourMaG - Proposez-vous des programmes spéciaux "fêtes de fin d’année" pour les agences et tour-opérateurs ?



Audrey Marc : Oui, Jans Tours propose des programmes exclusifs pour Noël et le Nouvel An (mais aussi tout au long de l’année), à savoir des séjours balnéaires et des circuits culturels combinés avec dîners de Noël et animations festives.



TourMaG - Comment s’annonce le début d'année 2026 pour votre agence ?



Audrey Marc : Le début 2026 s’annonce prometteur pour Jans Tours. Nous constatons un intérêt croissant des voyageurs français pour les Philippines, ainsi que pour notre nouvelle destination : la Malaisie, grâce au vol direct Malaysia Airlines reliant Paris à Kuala Lumpur.



Nos offres personnalisées et notre expertise sur le terrain nous permettent également de fidéliser notre clientèle en Indonésie.



TourMaG - Quels seront vos grands axes de développement pour 2026 ?



Audrey Marc : Tout d'abord, le développement de la Malaisie. Nous voulons renforcer notre présence sur le marché français pour cette nouvelle destination et élargir la clientèle francophone pour nos deux autres destinations.



Côté digitalisation, nous souhaitons améliorer nos outils pour faciliter la saisie des offres par nos partenaires et leur offrir une meilleure visibilité sur tous les canaux de distribution.



Quant au recrutement, nous ouvrons notre bureau de Kuala Lumpur et recherchons des agents de réservation et un coordinateur de production pour le marché francophone. N’hésitez pas à nous envoyer vos CV ! 😊



Enfin, nous allons opérer un repositionnement en mettant l’accent sur des expériences authentiques et responsables, intégrant la culture locale et la durabilité, avec l’objectif d’obtenir la certification Travellife.



TourMaG - Quels messages clés souhaitez-vous adresser aux agences et tour-opérateurs français pour 2026 ?



Audrey Marc : Nos destinations offrent une combinaison unique de plages paradisiaques, de culture locale et d’aventures immersives.



Nos programmes sont flexibles et personnalisables, adaptés à toutes les typologies de voyageurs : GIT, FIT, GIR et MICE.



Nous garantissons un accompagnement complet et francophone sur place, pour des circuits sans stress.



Nous vous remercions pour votre confiance et vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année, en espérant vous accompagner nombreux en 2026 !