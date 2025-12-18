En Asie du Sud-Est, les fêtes de fin d’année riment avec forte attractivité touristique

En Malaisie, Kuala Lumpur et Penang s’illuminent avec des décorations festives et proposent des événements culturels - DepositPhotos.com, pat138241
TourMaG - Comment décririez-vous l’ambiance des fêtes de fin d’année dans les pays où vous êtes implantés (Indonésie, Malaisie et Philippines) ?
Audrey Marc : En Indonésie, les fêtes de fin d’année sont chaleureuses et colorées, mêlant traditions locales et influences chrétiennes ou hindoues selon les régions. À Bali, Noël et le Nouvel An sont célébrés dans une ambiance festive, avec décorations lumineuses dans les hôtels et resorts, dîners spéciaux et spectacles culturels.
La Malaisie, quant à elle, est multiculturelle : Noël, le Nouvel An et le réveillon chinois ou hindou coexistent dans une atmosphère joyeuse et cosmopolite. Kuala Lumpur et Penang s’illuminent avec des décorations festives et des événements culturels, offrant aux visiteurs une expérience riche et diversifiée.
Les Philippines sont célèbres pour avoir l’une des plus longues saisons de Noël au monde, de septembre à janvier. L’atmosphère est familiale et très festive, avec des décorations colorées, des parades, des chants de Noël et des festivals locaux. Le Nouvel An est célébré avec feux d’artifice et rassemblements communautaires, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
TourMaG - Quelles sont les traditions ou événements les plus emblématiques à cette période ?
Audrey Marc : En Indonésie, je dirais les dîners de gala, les spectacles de danse balinaise, les marchés de Noël dans les grandes villes et resorts, les cérémonies religieuses dans les régions chrétiennes sans oublier les multiples feux d’artifice du Nouvel An.
La Malaisie se distingue par ses marchés de Noël dans les grandes villes, ses concerts et spectacles multiculturels, ses illuminations, ses événements gastronomiques et ses foires artisanales.
Enfin, aux Philippines on retrouve « Simbang Gabi » (messe de l’aube), les lanternes traditionnelles (« parol »), les marchés de Noël, les festivals locaux et les concerts, une grande variété de plats festifs locaux comme le « lechon » (porc rôti) ou encore des douceurs locales.
TourMaG - Ces fêtes ont-elles un impact fort sur l’attractivité touristique ?
Audrey Marc : Les fêtes de fin d’année sont une période de forte attractivité touristique pour nos destinations : les voyageurs recherchent des expériences uniques mêlant fêtes traditionnelles et détente dans des hôtels ou resorts haut de gamme.
Les Philippines et Bali, en particulier, voient un pic de réservations pendant Noël et le Nouvel An, offrant un moment parfait pour combiner plage, culture et gastronomie.
TourMaG - Proposez-vous des programmes spéciaux "fêtes de fin d’année" pour les agences et tour-opérateurs ?
Audrey Marc : Oui, Jans Tours propose des programmes exclusifs pour Noël et le Nouvel An (mais aussi tout au long de l’année), à savoir des séjours balnéaires et des circuits culturels combinés avec dîners de Noël et animations festives.
TourMaG - Comment s’annonce le début d'année 2026 pour votre agence ?
Audrey Marc : Le début 2026 s’annonce prometteur pour Jans Tours. Nous constatons un intérêt croissant des voyageurs français pour les Philippines, ainsi que pour notre nouvelle destination : la Malaisie, grâce au vol direct Malaysia Airlines reliant Paris à Kuala Lumpur.
Nos offres personnalisées et notre expertise sur le terrain nous permettent également de fidéliser notre clientèle en Indonésie.
TourMaG - Quels seront vos grands axes de développement pour 2026 ?
Audrey Marc : Tout d'abord, le développement de la Malaisie. Nous voulons renforcer notre présence sur le marché français pour cette nouvelle destination et élargir la clientèle francophone pour nos deux autres destinations.
Côté digitalisation, nous souhaitons améliorer nos outils pour faciliter la saisie des offres par nos partenaires et leur offrir une meilleure visibilité sur tous les canaux de distribution.
Quant au recrutement, nous ouvrons notre bureau de Kuala Lumpur et recherchons des agents de réservation et un coordinateur de production pour le marché francophone. N’hésitez pas à nous envoyer vos CV ! 😊
Enfin, nous allons opérer un repositionnement en mettant l’accent sur des expériences authentiques et responsables, intégrant la culture locale et la durabilité, avec l’objectif d’obtenir la certification Travellife.
TourMaG - Quels messages clés souhaitez-vous adresser aux agences et tour-opérateurs français pour 2026 ?
Audrey Marc : Nos destinations offrent une combinaison unique de plages paradisiaques, de culture locale et d’aventures immersives.
Nos programmes sont flexibles et personnalisables, adaptés à toutes les typologies de voyageurs : GIT, FIT, GIR et MICE.
Nous garantissons un accompagnement complet et francophone sur place, pour des circuits sans stress.
Nous vous remercions pour votre confiance et vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année, en espérant vous accompagner nombreux en 2026 !
