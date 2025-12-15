SNCF : un préavis de grève déposé en janvier 2026 !

"il est temps d’élargir et de renforcer le rapport de force !"

commencer l’année 2026 avec une grève très forte pour nos salaires !

Ce n’est donc pas l’ensemble des adhérents qui sont appelés à se mobiliser, mais uniquement ceux de la filière Équipement.Ils réclament une hausse durable de la prime de travail pour l’ensemble de la filière, une revalorisation des indemnités d’astreinte, l’abandon de plusieurs projets, ainsi que la réalisation par la direction de l’ensemble des recrutements prévus aux budgets 2024 et 2025, entre autres revendications.Des discussions ont bien eu lieu entre les deux parties et des avancées ont été mises en avant par la CGT des Cheminots, mais elles sont jugées comme insuffisantes par les grévistes :Ce mouvement tombe dans un contexte particulier, puisque les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) ont débuté depuis quelques semaines.La première réunion s’est tenue la semaine dernière.le syndicat appelle à "".