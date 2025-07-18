Un monde déraisonnable ! [ABO]

Si pour le moment, l’Occident est encore à peu près tranquille, le restera-t-il ? Pas vraiment.



Les menaces poutiniennes ne donnent pas envie d’aller passer Noël en Laponie, ou en Lituanie et même à Varsovie !



Réalisons-nous vraiment, dans notre Europe qui construit la paix et la libre circulation des citoyens depuis quelque 80 ans, qu’elle se doit de préparer la guerre ?



Une guerre voulue par une Russie en quête de sa gloire perdue, à laquelle contribuent des soldats nord-coréens qui n’ont rien demandé pour cette fin d’année.



Les nouvelles sur ce front-là ne sont pas bonnes et l’Ukraine, c’est certain, ne passera pas forcément Noël devant un feu de cheminée, en sirotant un bon cru géorgien, c’est-à-dire « normalement ».



De son côté, la Chine, discrète mais non moins arrogante, a fort à faire avec ses voisins asiatiques qu’elle entend dompter tout autant que son marché intérieur, mais avec moins de facilité.



Pour le moment, alors que le commerce mondial reste encore suspendu aux incongruités du président américain, c’est avec le Japon que l’Empire du milieu a des soucis. D’où l’incitation des touristes chinois à ne plus aller dépenser leur monnaie chez leurs voisins nippons. Ce qui d’ores et déjà a entraîné une annulation de 1900 vols entre les deux pays, soit 40% de ceux prévus.



Quant aux destinations alternatives, la Corée du sud les domine ainsi que l’Australie, Dubaï, la Turquie et pourquoi pas l’Europe !