Un monde déraisonnable ! [ABO]

Gouvernés par la « déraison » de quelques despotes plus préoccupés par leurs affaires que par le bonheur de l’humanité, nous devons chaque matin nous assurer qu’une nouvelle menace n’est pas en train de disrupter l’ordre fragile du monde - DepositPhotos.com, lightsource
Sauf que nous ne vivons pas dans une période « normale » !
Nous vivons bel et bien dans une période qui est, dans le meilleur des cas, une période « de transition » (économique, écologique, géopolitique technologique…) mais une période dont nous ne détenons ni les clés, ni les codes, ni les nouvelles « normes ».
Gouvernés par la « déraison » de quelques despotes plus préoccupés par leurs affaires que par le bonheur de l’humanité, nous devons chaque matin nous assurer qu’une nouvelle menace n’est pas en train de disrupter l’ordre fragile du monde.
Alors que monsieur Musk, qui devait faire trembler le ciel et la terre avec ses inventions pharaoniques, se retrouve plutôt noyé dans les révélations sur sa consommation excessive de substances interdites et violemment pourchassées par un président américain, ce dernier bombarde sans scrupules, sur la mer des Caraïbes, les embarcations suspectes au nom d’une lutte sans merci contre les narco trafiquants vénézuéliens qu’il exècre.
Et voilà, en quelques mois, une région idyllique de la planète transformée en champ de bataille.
Nous vivons bel et bien dans une période qui est, dans le meilleur des cas, une période « de transition » (économique, écologique, géopolitique technologique…) mais une période dont nous ne détenons ni les clés, ni les codes, ni les nouvelles « normes ».
Gouvernés par la « déraison » de quelques despotes plus préoccupés par leurs affaires que par le bonheur de l’humanité, nous devons chaque matin nous assurer qu’une nouvelle menace n’est pas en train de disrupter l’ordre fragile du monde.
Alors que monsieur Musk, qui devait faire trembler le ciel et la terre avec ses inventions pharaoniques, se retrouve plutôt noyé dans les révélations sur sa consommation excessive de substances interdites et violemment pourchassées par un président américain, ce dernier bombarde sans scrupules, sur la mer des Caraïbes, les embarcations suspectes au nom d’une lutte sans merci contre les narco trafiquants vénézuéliens qu’il exècre.
Et voilà, en quelques mois, une région idyllique de la planète transformée en champ de bataille.
La dernière trouvaille du président à la casquette rouge...
Toujours au chapitre « trumpien », la dernière trouvaille du président à la casquette rouge consiste à imposer une exploration des réseaux sociaux de ces cinq dernières années à tout candidat à un séjour étasunien !
Belle idée qui a tout de suite dégénéré en avalanches d’invectives sur les mêmes réseaux sociaux que le président chérit quand ils prodiguent des informations flatteuses sur ses initiatives.
Et c’est bien évidemment avec de telles armes, que je me verrai pour ma part refuser mon entrée aux USA dans les mois à venir. Moi, parmi des milliers d’autres qui n’ont pas ménagé leurs claviers et leurs souris pour évoquer les égarements d’un président confondant politique et canulars !
Si ces nouvelles péripéties de la gouvernance trumpiste se concrétisent, il est clair qu’elles ont de quoi inquiéter.
Surtout à la veille d’une coupe du monde de football que plusieurs villes américaines accueilleront en partie. Et si elles ne sont qu’un canular de plus, elles sont tout aussi inquiétantes, démontrant le virage pour le moins dictatorial d’un pays censé porter les valeurs du monde contemporain, notamment celles de liberté et de liberté de paroles.
Belle idée qui a tout de suite dégénéré en avalanches d’invectives sur les mêmes réseaux sociaux que le président chérit quand ils prodiguent des informations flatteuses sur ses initiatives.
Et c’est bien évidemment avec de telles armes, que je me verrai pour ma part refuser mon entrée aux USA dans les mois à venir. Moi, parmi des milliers d’autres qui n’ont pas ménagé leurs claviers et leurs souris pour évoquer les égarements d’un président confondant politique et canulars !
Si ces nouvelles péripéties de la gouvernance trumpiste se concrétisent, il est clair qu’elles ont de quoi inquiéter.
Surtout à la veille d’une coupe du monde de football que plusieurs villes américaines accueilleront en partie. Et si elles ne sont qu’un canular de plus, elles sont tout aussi inquiétantes, démontrant le virage pour le moins dictatorial d’un pays censé porter les valeurs du monde contemporain, notamment celles de liberté et de liberté de paroles.
A l’est, quoi de nouveau ?
Si pour le moment, l’Occident est encore à peu près tranquille, le restera-t-il ? Pas vraiment.
Les menaces poutiniennes ne donnent pas envie d’aller passer Noël en Laponie, ou en Lituanie et même à Varsovie !
Réalisons-nous vraiment, dans notre Europe qui construit la paix et la libre circulation des citoyens depuis quelque 80 ans, qu’elle se doit de préparer la guerre ?
Une guerre voulue par une Russie en quête de sa gloire perdue, à laquelle contribuent des soldats nord-coréens qui n’ont rien demandé pour cette fin d’année.
Les nouvelles sur ce front-là ne sont pas bonnes et l’Ukraine, c’est certain, ne passera pas forcément Noël devant un feu de cheminée, en sirotant un bon cru géorgien, c’est-à-dire « normalement ».
De son côté, la Chine, discrète mais non moins arrogante, a fort à faire avec ses voisins asiatiques qu’elle entend dompter tout autant que son marché intérieur, mais avec moins de facilité.
Pour le moment, alors que le commerce mondial reste encore suspendu aux incongruités du président américain, c’est avec le Japon que l’Empire du milieu a des soucis. D’où l’incitation des touristes chinois à ne plus aller dépenser leur monnaie chez leurs voisins nippons. Ce qui d’ores et déjà a entraîné une annulation de 1900 vols entre les deux pays, soit 40% de ceux prévus.
Quant aux destinations alternatives, la Corée du sud les domine ainsi que l’Australie, Dubaï, la Turquie et pourquoi pas l’Europe !
Les menaces poutiniennes ne donnent pas envie d’aller passer Noël en Laponie, ou en Lituanie et même à Varsovie !
Réalisons-nous vraiment, dans notre Europe qui construit la paix et la libre circulation des citoyens depuis quelque 80 ans, qu’elle se doit de préparer la guerre ?
Une guerre voulue par une Russie en quête de sa gloire perdue, à laquelle contribuent des soldats nord-coréens qui n’ont rien demandé pour cette fin d’année.
Les nouvelles sur ce front-là ne sont pas bonnes et l’Ukraine, c’est certain, ne passera pas forcément Noël devant un feu de cheminée, en sirotant un bon cru géorgien, c’est-à-dire « normalement ».
De son côté, la Chine, discrète mais non moins arrogante, a fort à faire avec ses voisins asiatiques qu’elle entend dompter tout autant que son marché intérieur, mais avec moins de facilité.
Pour le moment, alors que le commerce mondial reste encore suspendu aux incongruités du président américain, c’est avec le Japon que l’Empire du milieu a des soucis. D’où l’incitation des touristes chinois à ne plus aller dépenser leur monnaie chez leurs voisins nippons. Ce qui d’ores et déjà a entraîné une annulation de 1900 vols entre les deux pays, soit 40% de ceux prévus.
Quant aux destinations alternatives, la Corée du sud les domine ainsi que l’Australie, Dubaï, la Turquie et pourquoi pas l’Europe !
Les tempêtes et autres inondations improbables
Mais, je ne peux toujours pas conclure cet éditorial sans évoquer les intempéries en cours dans des régions inhabituelles.
Le Sri Lanka sous des tonnes de boue, Sao Paolo, balayé par une tempête inattendue, Israël, la Grèce, Gaza et l’Arabie saoudite inondées par des pluies torrentielles tout aussi inédites en cette saison, mais prédictibles par des climatologues nous assurant également que, d’ici la fin du siècle, la terre connaîtra 42 jours supplémentaires de période estivale !
Et qu’en attendant, des lions affamés continuent de dévorer phoques et otaries de Namibie alors que l’océan continuerait à se plastifier, et nous avec !
De plus en plus courantes, ces anomalies climatiques posent la question de l’assurance voyages anti-intempéries. On en parle, mais est-elle possible tant que des normes n’auront pas été sérieusement réfléchies et établies ?
A partir de quand une inondation empêche-t-elle l’accueil de touristes ? A partir de quand la canicule est déclarée incompatible avec une activité touristique ?
Le travail sur la planche des voyagistes est immense mais urgent. Il serait déjà en marche avec Weather Promise qui lance une assurance automatisée couvrant précipitations, verglas, grêle, neige ou chaleur excessive. « La couverture est personnalisée selon la destination et un portail B2B permettra bientôt à toutes les agences d’ajouter cette garantie, facturée entre 5 et 8% du prix du voyage ».
Le Sri Lanka sous des tonnes de boue, Sao Paolo, balayé par une tempête inattendue, Israël, la Grèce, Gaza et l’Arabie saoudite inondées par des pluies torrentielles tout aussi inédites en cette saison, mais prédictibles par des climatologues nous assurant également que, d’ici la fin du siècle, la terre connaîtra 42 jours supplémentaires de période estivale !
Et qu’en attendant, des lions affamés continuent de dévorer phoques et otaries de Namibie alors que l’océan continuerait à se plastifier, et nous avec !
De plus en plus courantes, ces anomalies climatiques posent la question de l’assurance voyages anti-intempéries. On en parle, mais est-elle possible tant que des normes n’auront pas été sérieusement réfléchies et établies ?
A partir de quand une inondation empêche-t-elle l’accueil de touristes ? A partir de quand la canicule est déclarée incompatible avec une activité touristique ?
Le travail sur la planche des voyagistes est immense mais urgent. Il serait déjà en marche avec Weather Promise qui lance une assurance automatisée couvrant précipitations, verglas, grêle, neige ou chaleur excessive. « La couverture est personnalisée selon la destination et un portail B2B permettra bientôt à toutes les agences d’ajouter cette garantie, facturée entre 5 et 8% du prix du voyage ».
Les « champions de la Terre »
Le programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et tant d’autres associations, fondations, institutions, ONG poursuivent, fort heureusement, leur travail de dépistage des initiatives innovantes en faveur de la Terre et offrent des dotations à ces centaines de milliers de jeunes, « les climate-natives », dont nous parlerons de plus en plus.
Les dégâts sont immenses et quasiment irréversibles. Mais, pour le moment, leur réparation ne permettra pas de remplir les bourses de conglomérats russo-américains prévoyant de se partager la manne que représentera la reconstruction de l’Ukraine et sans doute de Gaza !
« Business is business » et le béton et les casinos rapportent plus que les bons sentiments et le « bonheur des nations ».
Ce bonheur « normal » pourtant, qui n’aurait pas dû, aujourd’hui encore, être perforé par un attentat ignoble sur une plage australienne où l’on venait célébrer Hanouka, la fête des lumières » !
A croire que nous perdons vraiment la raison et que les kits de survie que l’on nous promet pourraient nous être plus utiles qu’on le suppose et que les lumières sont plus rapides à s’éteindre qu’à s’allumer…
Les dégâts sont immenses et quasiment irréversibles. Mais, pour le moment, leur réparation ne permettra pas de remplir les bourses de conglomérats russo-américains prévoyant de se partager la manne que représentera la reconstruction de l’Ukraine et sans doute de Gaza !
« Business is business » et le béton et les casinos rapportent plus que les bons sentiments et le « bonheur des nations ».
Ce bonheur « normal » pourtant, qui n’aurait pas dû, aujourd’hui encore, être perforé par un attentat ignoble sur une plage australienne où l’on venait célébrer Hanouka, la fête des lumières » !
A croire que nous perdons vraiment la raison et que les kits de survie que l’on nous promet pourraient nous être plus utiles qu’on le suppose et que les lumières sont plus rapides à s’éteindre qu’à s’allumer…
Journaliste, consultante, conférencière, Josette Sicsic observe depuis plus de 25 ans, les mutations du monde afin d’en analyser les conséquences sur le secteur du tourisme.
Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site www.tourmag.com, rubrique Futuroscopie, elle publie plusieurs fois par semaine les articles prospectifs et analytiques.
Contact : 06 14 47 99 04
Mail : touriscopie@gmail.com
Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site www.tourmag.com, rubrique Futuroscopie, elle publie plusieurs fois par semaine les articles prospectifs et analytiques.
Contact : 06 14 47 99 04
Mail : touriscopie@gmail.com