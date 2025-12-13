Référent croisières : pourquoi chaque agence devrait en avoir un ? [ABO]

« On entend encore que la croisière pollue, alors que l’ensemble de la flotte mondiale est engagée dans une décarbonisation profonde. Le professionnel doit être capable de l’expliquer », insiste Sophie Baillot.



Zones SECA, nouveaux carburants, optimisations énergétiques, motorisations hybrides ou au gaz, innovations liées au vent ou à l’électricité : autant de notions qui ne peuvent être expliquées qu’avec un minimum de recul.« On a tous les arguments pour contre-argumenter le cruise bashing, sur la forme de voyage, comme sur l’environnement.



Mais il faut un relais en agence. Sans discours expert, les préjugés gagnent », ajoute Emmanuel Joly.



« La croisière reste extrêmement intéressante en termes de revenus », ajoute Sophie Baillot.



Emmanuel Joly insiste autant sur la rentabilité immédiate que sur la valeur future : « La croisière est probablement l’un des produits qui assure les meilleures marges aux agences. Les commissions sont élevées et, en plus, le client est fidèle : il revient en moyenne tous les trois ans. On vend une croisière aujourd’hui, on sécurise aussi des revenus pour demain . »



Il regrette que ce potentiel ne soit pas davantage pris en compte au plus haut niveau : « Les entrepreneurs du voyage devraient être les premiers à mettre en place des référents ou des ambassadeurs. Ils ont devant eux un produit très rentable, et pourtant, ils le poussent encore trop peu . »