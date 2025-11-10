Cultiver les talents : les six clés d’un management réussi

« La reconnaissance, c’est la lumière. C’est ce qui permet à la plante de briller. » Après l’autonomie, Loïc Douyère souligne un autre besoin fondamental : la reconnaissance. Sans elle, même les collaborateurs les plus engagés finissent par s’éteindre.



« Dans nos entretiens d’outplacement, un candidat sur deux quitte son poste pour un manque de reconnaissance. » Ainsi, la reconnaissance n’est pas un bonus, mais un levier essentiel de fidélisation et de motivation.



Pourtant, elle reste souvent mal comprise. Loïc Douyère met en garde : « La reconnaissance n’est pas la même pour tout le monde. Certains carburent à l’argent, d’autres au mot gentil, d’autres encore à la célébration collective. »



Autrement dit, reconnaître, c’est d’abord comprendre ce qui nourrit chacun. Cela demande au manager une écoute fine et un véritable effort d’adaptation : « On ne peut pas tous les mettre sur la même ligne de reconnaissance. C’est un effort d’adaptation constant, mais c’est ça, le management. »



La reconnaissance n’est pas un rituel trimestriel ou un discours convenu. C’est un geste du quotidien, une attention sincère qui éclaire la relation et alimente durablement la confiance.