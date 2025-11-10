TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Cultiver les talents : les six clés d’un management réussi

Agent Très Spécial - Le Guide Pratique du Pro


Dans un monde du travail en mutation permanente, entre hybridation des modes de travail, quête de sens, exigences accrues de reconnaissance, le management ne peut plus se limiter à contrôler. Pour Loïc Douyère, directeur associé du Florian Mantione Institut, « le bon manager n’est plus celui qui vérifie, mais celui qui fait grandir ».


Rédigé par le Lundi 10 Novembre 2025

1. Faire grandir plutôt que contrôler

Cultiver les talents : les six clés d’un management réussi - Depositphoto.com Auteur studiostoks
Cultiver les talents : les six clés d’un management réussi - Depositphoto.com Auteur studiostoks
Legends and Paradise
Le manager d’aujourd’hui n’est plus un contremaître, mais un jardinier du potentiel. Il accompagne la croissance, il stimule, il nourrit, mais ne tire pas sur la tige pour aller plus vite. « Faire grandir, c’est faire confiance a priori », résume Loïc Douyère, directeur associé du cabinet de recrutement Florian Mantione Institut.

« Le management d’hier était très infantilisant. Or, les collaborateurs sont des adultes, capables, diplômés, expérimentés. Il faut leur montrer qu’on a envie de les faire grandir et de grandir avec eux. »

En France, la culture managériale reste marquée par une confiance conditionnelle : « montre-moi ce que tu vaux et je te ferai confiance ». À l’inverse, un bon manager fait confiance dès le départ, tout en accompagnant de manière lucide et exigeante.

« Ne pas confondre bienveillance et laxisme, confiance et laisser-faire. », prévient Loïc Douyère.


2. Poser un cadre clair : les “racines” du management

« La confiance sans cadre, c’est l’anarchie. Le cadre sans confiance, c’est la prison. »

Pour le directeur associé du cabinet de recrutement Florian Mantione Institut, le manager doit offrir à son équipe des objectifs clairs : « Les objectifs, ce sont les racines : sans racines solides, la plante ne pousse pas. »

Il insiste sur l’importance de la sémantique : « On croit se comprendre, mais on parle souvent de choses différentes. Quand un manager me dit “il sait ce qu’il a à faire”, je demande toujours : concrètement, c’est quoi l’objectif ? »

Fixer des objectifs, c’est co-définir une direction commune : « Les mots ont du poids. Se mettre d’accord sur leur sens, c’est déjà faire du management » , affirme l'expert RH.

3. Donner de l’espace : l’autonomie réelle

« Pour qu’une plante croisse, il faut lui laisser de l’espace », affirme Loïc Douyère. L’autonomie, c’est cette liberté contrôlée où chacun peut respirer, proposer, tester.

Loïc Douyère raconte : « J’ai vu des dirigeants qui ne comprenaient pas pourquoi leurs équipes fusionnées ne se parlaient pas… Ils avaient mis les uns au rez-de-chaussée, les autres à l’étage. Il a suffi de les remettre au même niveau pour que tout change. »

Accorder une autonomie réelle, c’est aussi accepter les erreurs : « Oui, ils vont se tromper, oui, ils ne feront pas comme vous… et tant mieux ! C’est comme ça qu’ils innovent. »

« On se plaint d’avoir des exécutants… mais c’est souvent nous qui les avons rendus exécutants. » Une invitation claire à repenser la posture managériale : faire confiance, responsabiliser, et laisser, enfin, les talents s’épanouir.

4. Reconnaître sincèrement et individuellement

« La reconnaissance, c’est la lumière. C’est ce qui permet à la plante de briller. » Après l’autonomie, Loïc Douyère souligne un autre besoin fondamental : la reconnaissance. Sans elle, même les collaborateurs les plus engagés finissent par s’éteindre.

« Dans nos entretiens d’outplacement, un candidat sur deux quitte son poste pour un manque de reconnaissance. » Ainsi, la reconnaissance n’est pas un bonus, mais un levier essentiel de fidélisation et de motivation.

Pourtant, elle reste souvent mal comprise. Loïc Douyère met en garde : « La reconnaissance n’est pas la même pour tout le monde. Certains carburent à l’argent, d’autres au mot gentil, d’autres encore à la célébration collective. »

Autrement dit, reconnaître, c’est d’abord comprendre ce qui nourrit chacun. Cela demande au manager une écoute fine et un véritable effort d’adaptation : « On ne peut pas tous les mettre sur la même ligne de reconnaissance. C’est un effort d’adaptation constant, mais c’est ça, le management. »

La reconnaissance n’est pas un rituel trimestriel ou un discours convenu. C’est un geste du quotidien, une attention sincère qui éclaire la relation et alimente durablement la confiance.

5. Accepter de déléguer et de ne pas être indispensable

« Le pire ennemi du manager, c’est sa propre compétence technique », affirme Loïc Douyère. Souvent, le manager est un ancien expert : « On prend le meilleur commercial, le meilleur comptable, le meilleur technicien, et on le nomme manager… mais ce n’est pas le même métier. »

Résultat : beaucoup peinent à lâcher prise. « La délégation, c’est un acte de confiance et un exercice d’humilité. Le néo-manager pense : “je vais plus vite si je le fais moi-même”. Oui, mais tu empêches l’autre de grandir. »

Déléguer, c’est accepter que l’autre fasse différemment : « Il faut admettre qu’il va prendre un autre chemin, qu’il va perdre du temps au début, mais qu’il finira par y arriver, voire mieux que toi. »

6. Cultiver la lucidité joyeuse et l’adaptabilité émotionnelle

Le manager du XXIe siècle est confronté à un monde incertain, instable, parfois anxiogène. Pour Loïc Douyère, deux qualités deviennent essentielles : La lucidité joyeuse, « c’est voir les problèmes sans se laisser envahir » et l’adaptabilité émotionnelle, « c’est savoir naviguer dans l’incertitude sans paniquer ».

« Le manager est là pour absorber les problèmes, ceux des clients, des collaborateurs, des fournisseurs, sans perdre son cap. Oui, c’est difficile, mais on peut le faire avec optimisme et lucidité », rappelle Loïc Douyère.

L’enjeu, selon lui, n’est plus d’être “rigoureux” ou “méthodique”, mais humainement solide et émotionnellement souple. « Être manager, c’est un autre état d’esprit : celui de la confiance lucide, de la croissance partagée et de la reconnaissance sincère » , conclut le directeur associé du Florian Mantione Institut.



Lu 503 fois

Tags : guide pratique du pro
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 10 Novembre 2025 - 07:16 30 COP, 6 rapports du GIEC... le tourisme reste sourd à l’urgence climatique !

Samedi 8 Novembre 2025 - 07:00 Tour du monde l'actualité touristique de la semaine

Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

30 COP, 6 rapports du GIEC... le tourisme reste sourd à l’urgence climatique !

30 COP, 6 rapports du GIEC... le tourisme reste sourd à l’urgence climatique !

Cultiver les talents : les six clés d’un management réussi Cultiver les talents : les six clés d’un management réussi

Tour du monde l'actualité touristique de la semaine Tour du monde l'actualité touristique de la semaine

Cures thermales : la baisse des remboursements, "une catastrophe pour le secteur" Cures thermales : la baisse des remboursements, "une catastrophe pour le secteur"

Futuroscopie

Futuroscopie

De Bob Dylan à la K-pop : la musique, moteur du tourisme mondial [ABO]

De Bob Dylan à la K-pop : la musique, moteur du tourisme mondial [ABO]

Montagne : entre enchantement et désenchantement [ABO] Montagne : entre enchantement et désenchantement [ABO]

Mieux comprendre le voyageur à l’ère de l’IA [ABO] Mieux comprendre le voyageur à l’ère de l’IA [ABO]

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO] Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]

Climats du Monde
Dernière heure

Elodie Blanchot : nos départs garantis (GIR) 2026 sont arrivés !

Vols secs octobre : toutes les tendances au départ de Paris et province

Déconnexion Voyages : une nouvelle agence née d’un voyage initiatique et du réseau MyWay

Correspondance manquée : l’agence tenue de rembourser les frais de réacheminement

30 COP, 6 rapports du GIEC... le tourisme reste sourd à l’urgence climatique !

Brand News

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive
Le DITEX amorce une nouvelle ère en 2026 avec un format immersif et sélectif. Conçu à partir d’une...
Les annonces

BCD TRAVEL - Conseillers voyages d'affaires H/F - CDI - (Présentiel sur Paris, Montpellier, Lille, Montrouge ou travail à distance)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SYLTOURS - Technicien(ne) Groupes H/F - CDI - (Boulogne-Billancourt (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Avranches (50))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis
Distribution

Distribution

Déconnexion Voyages : une nouvelle agence née d’un voyage initiatique et du réseau MyWay

Déconnexion Voyages : une nouvelle agence née d’un voyage initiatique et du réseau MyWay
Partez en France

Partez en France

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Elodie Blanchot : nos départs garantis (GIR) 2026 sont arrivés !

Elodie Blanchot : nos départs garantis (GIR) 2026 sont arrivés !
Production

Production

Voyamar : Alexia Dussopt nouvelle commerciale Sud-Ouest

Voyamar : Alexia Dussopt nouvelle commerciale Sud-Ouest
AirMaG

AirMaG

Vols secs octobre : toutes les tendances au départ de Paris et province

Vols secs octobre : toutes les tendances au départ de Paris et province
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Expedia TAAP : deux voyages à gagner et des promotions exceptionnelles pour le Black Friday

Expedia TAAP : deux voyages à gagner et des promotions exceptionnelles pour le Black Friday
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le privilège de voyager avec Regent Seven Seas Cruises®

Le privilège de voyager avec Regent Seven Seas Cruises®
HotelMaG

Hébergement

Radisson Blu ouvre son premier hôtel à Florence

Radisson Blu ouvre son premier hôtel à Florence
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

La Ligne du Spitzberg, une découverte « tout inclus » de la Norvège et du Spitzberg

La Ligne du Spitzberg, une découverte « tout inclus » de la Norvège et du Spitzberg
TravelJobs

Emploi & Formation

L’EHL repense son MBA pour former les dirigeants de demain

L’EHL repense son MBA pour former les dirigeants de demain
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias