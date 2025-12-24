Intelligence artificielle : comment l'utiliser au quotidien en agences de voyages ?

Les avis clients jouent un rôle déterminant dans l’activité des agences de voyages, tant pour la e-réputation que pour le chiffre d’affaires. Leur analyse manuelle reste toutefois difficile en raison du volume de commentaires publiés sur les plateformes en ligne.L’intelligence artificielle permet de traiter automatiquement ces avis en les classant par thématiques, en analysant leur tonalité et en détectant des tendances récurrentes. Elle facilite l’identification des irritants, des points différenciants et des opportunités d’amélioration, tout en produisant des synthèses exploitables pour les équipes.Son usage nécessite néanmoins une vigilance sur les biais, les nuances linguistiques et la vérification humaine des résultats.