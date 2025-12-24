Nos bureaux sont fermés du 20/12 au 04/01. Retour de la newsletter quotidienne le 05/01/2026. Passez de bonnes fêtes !
Intelligence artificielle : comment l'utiliser au quotidien en agences de voyages ?

les chroniques de Guillaume Vigneron


Comment utiliser concrètement l'intelligence artificielle au quotidien en agences de voyages ? Guillaume Vigneron fondateur de la Super Agence SAS nous livre quelques précieux conseils pour analyser les avis clients, établir des devis ou encore créer des fiches de voyages personnalisés !


Rédigé par le Vendredi 26 Décembre 2025

Utiliser l'IA pour les voyages de groupes

Intelligence artificielle : comment l'utiliser au quotidien en agences de voyages ? - Depositphotos.com Auteur kanawatvector
Aerticket
L’organisation des voyages de groupes implique de concilier des attentes individuelles variées, des contraintes budgétaires multiples et des processus décisionnels souvent complexes.

L’intelligence artificielle peut permettre d’améliorer la coordination et l’efficacité grâce à des assistants virtuels, des plateformes collaboratives et des systèmes de recommandation.

Son déploiement repose sur des objectifs clairs, un accompagnement des équipes et une mise en œuvre progressive, avec à la clé une meilleure personnalisation des offres et une optimisation des processus.

Pour aller plus loin : Agences de voyages : comment utiliser l'IA pour organiser des voyages de groupes ?

Focus sur la gestion des avis clients

Les avis clients jouent un rôle déterminant dans l’activité des agences de voyages, tant pour la e-réputation que pour le chiffre d’affaires. Leur analyse manuelle reste toutefois difficile en raison du volume de commentaires publiés sur les plateformes en ligne.

L’intelligence artificielle permet de traiter automatiquement ces avis en les classant par thématiques, en analysant leur tonalité et en détectant des tendances récurrentes. Elle facilite l’identification des irritants, des points différenciants et des opportunités d’amélioration, tout en produisant des synthèses exploitables pour les équipes.

Son usage nécessite néanmoins une vigilance sur les biais, les nuances linguistiques et la vérification humaine des résultats.

Pour aller plus loin : Agences de voyages : comment utiliser l’IA pour analyser vos avis clients ?

Risques voyageurs et IA : une méthode simple à mettre en place

Les agences de voyages évoluent dans un contexte marqué par une multiplication des risques liés aux crises sanitaires, climatiques et géopolitiques. Les voyageurs attendent désormais des informations fiables, actualisées et un accompagnement rassurant avant et pendant leur déplacement.

L’intelligence artificielle permet de centraliser et de synthétiser rapidement des données issues de sources officielles, telles que les recommandations sanitaires, les alertes de sécurité, les conditions climatiques ou les formalités d’entrée.

Pour aller plus loin : Gestion des risques : comment utiliser l'IA pour aider vos clients en voyage ?

Optimiser les demandes de devis

Les demandes de devis sur-mesure génèrent de nombreux échanges entre les clients et les agences, ce qui mobilise du temps et complique le travail des conseillers.

Les assistants d’intelligence artificielle permettent de structurer ces demandes dès le départ en recueillant, via un échange en langage naturel, les informations essentielles : dates, budget, contraintes, attentes et préférences.

Comment gagner en efficacité ? Lire l'article ci-dessous sur le sujet.

Pour aller plus loin : Comment optimiser les demandes de devis avec des assistants IA

Détecter les tendances voyages grâce aux réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont devenus un indicateur central des tendances touristiques, capables de faire émerger rapidement des destinations, des pratiques ou des attentes voyageurs.

Les contenus publiés sur Instagram, TikTok ou X reflètent en temps réel les centres d’intérêt, les comportements et les signaux faibles du marché, difficilement exploitables par une veille manuelle.

L’intelligence artificielle permet d’analyser ces volumes de données en identifiant les thématiques récurrentes, les destinations en progression, les formats engageants et les attentes exprimées dans les commentaires.

Pour aller plus loin : Comment détecter, grâce à l’IA, les tendances de voyage sur les réseaux sociaux ?

Comment créer des fiches voyage personnalisées

La personnalisation des fiches voyage devient un enjeu central face à des voyageurs de plus en plus exigeants et déjà familiers des outils d’intelligence artificielle.

Les itinéraires standardisés répondent moins bien aux attentes, tandis que la création manuelle de contenus sur mesure reste chronophage pour les agences.

L’IA générative permet d’analyser rapidement les profils clients, leurs préférences et leurs contraintes afin de produire des fiches voyage personnalisées.

Comment créer des fiches voyage personnalisées avec l'IA générative ?

