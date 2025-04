Les voyageurs ne se contentent plus d’un bon tarif. Ils veulent être rassurés. Savoir à quoi s’attendre, avoir un contact humain en cas de pépin, sentir qu’on s’occupe d’eux. C’est là que les agences ont une carte à jouer.En intégrant l’IA dans leur quotidien, elles peuvent offrir un nouveau type de conseil :Et contrairement à ce qu’on imagine,L’IA générative est aujourd’hui simple d’accès, même pour les novices. Il suffit de savoir poser les bonnes questions - et d’avoir une méthode.Prenons un cas concret : une cliente s’apprête à partir au Brésil dans deux semaines. C’est un voyage qu’elle prépare depuis longtemps, mais l’actualité récente l’inquiète un peu : pics de chaleur à Rio, alertes sur la dengue dans certaines régions, tensions sociales sporadiques… Elle veut être sûre de ne rien oublier et surtout, de ne pas prendre de risques inutiles.Avec les bons outils, l’agent de voyages peut aujourd’hui répondre rapidement et de manière très concrète à ses attentes.En quelques minutes, il commence par: la vaccination contre la fièvre jaune est-elle obligatoire dans l’État de Bahia ? Y a-t-il une recrudescence de la dengue à São Paulo ? Quels sont les centres de santé fiables dans les zones visitées ?Il poursuit en: on approche de la saison des pluies en Amazonie, mieux vaut éviter certains trajets ou en avertir la cliente. Les températures attendues à Rio dépassent les 40°C : utile à savoir pour adapter le programme.Il peut ensuite France Diplomatie, sans avoir à fouiller dans un texte dense : conseils aux voyageurs, risques identifiés, zones à éviter, conditions d’entrée spécifiques, etc.Enfin,regroupant toutes ces informations dans un format facilement lisible.Une fiche qu’il peut intégrer au carnet de voyage, joindre à un email ou même remettre en main propre lors du dernier rendez-vous.Résultat : la cliente se sent écoutée, rassurée, préparée. Elle sait qu’elle peut partir en toute confiance, et elle sait surtout qu’Tout cela sans passer des heures sur Internet - c’est l’IA qui le fait - sans avoir besoin d’une équipe dédiée, et avec un résultat clair, compréhensible, rassurant.