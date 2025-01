Recrutement dans le tourisme : 3 prompts IA à adopter en 2025

"Crée une offre d'emploi pour un poste dans le secteur du tourisme. Le poste est celui de [Exemple : conseiller(ère) en voyages dans une agence de voyages spécialisée dans les destinations en Amérique du Sud].



L'offre doit inclure les éléments suivants :

1. Titre du poste : Accrocheur et précis.

2. Mission principale : Décris les responsabilités clés (ex : conseiller les clients, organiser des voyages sur mesure, gérer les réservations).

3. Profil recherché : Liste les compétences et qualifications nécessaires (ex : expérience dans le tourisme, maîtrise des outils de réservation, excellente communication).

4. Avantages : Mentionne les avantages offerts (ex : salaire compétitif, réductions sur les voyages, environnement de travail dynamique).

5. Informations pratiques : Indique le lieu de travail, le type de contrat (CDI, CDD, etc.), et comment postuler (ex : envoyer CV et lettre de motivation à [email]).

6. Ton et style : Utilise un ton professionnel mais engageant, pour attirer des candidats motivés.

7. Longueur : Limite l'offre à 250 mots maximum."