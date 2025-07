L’ESCAET fête ses 40 ans : une soirée anniversaire entre mémoire et transmission

La soirée a été marquée par un retour sur les moments clés de l’histoire de l’établissement, avec une mise à l’honneur de ses fondateurs,, ainsi que des témoignages d’anciens élèves.Dans un discours centré sur la continuité, la directrice générale Julie Panadero a rappelé l’importance du réseau et de l’engagement collectif autour de l’école, avant d’annoncer la création de l’Association des Étudiants et Alumni de l’ESCAET.Objectif : formaliser un lien intergénérationnel entre les anciens diplômés et les promotions actuelles, via des actions de réseautage, d’accompagnement et de valorisation des parcours professionnels.