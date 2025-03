Europa-Park fête ses 50 ans avec une nouvelle attraction 3D immersive

À l’occasion de son 50e anniversaire, Europa-Park enrichit son offre avec uneimmersive et interactive : « GRAND PRIX EDventure ».Ce darkride en 3D, conçu par MACK Rides , met en scène les célèbres mascotteset plonge les visiteurs au cœur de l’univers du film d’animation «», qui sortira en salles le 8 octobre 2025 en France.Située dans la pyramide bleue emblématique d’ Europa-Park Historama et prévu pour une ouverture en 2025, cette nouvelle attraction prendra la forme d’un, offrant une expérience immersive.Avec un parcours d’environ, elle pourra accueillir près de, garantissant un débit efficace. Accessible dès 4 ans lorsqu’un adulte accompagne l’enfant (avec une taille minimum de 100 cm), les visiteurs pourront y accéder seuls à partir de 8 ans et 130 cm.Grâce à une technologieet un scénario captivant, les visiteurs embarquent à bord de l’une desreproduisant des paysages urbains européens et des scènes du film.