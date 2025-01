Légion d'honneur : Roland et Michael Mack d'Europa-Park distingués

Roland Mack : « Les distinctions qui nous ont été décernées sont pour nous à la fois une responsabilité et une source de motivation pour continuer à œuvrer pleinement en faveur du maintien et du développement de ce partenariat essentiel. Il nous tient profondément à cœur de renforcer l’amitié franco-allemande et l’idée européenne à travers notre travail et de les porter vers l’avenir. »



Michael Mack : « L’amitié franco-allemande est un pilier de stabilité et de confiance. L’Europe a besoin d’une vision claire pour demain et notre région transfrontalière offre de nombreuses opportunités en ce sens. C’est pourquoi cette nomination comme « Chevalier de la Légion d’honneur » me remplit de fierté et m’encourage à intensifier nos efforts pour la coopération transfrontalière dans le futur. »



Europa-Park ouvrira le 15 mars 2025 puis en continu du 22 mars 2025 au 18 janvier 2026 (sauf les 24 et 25 décembre 2025). Rulantica est ouvert tous les jours (sauf les 24 et 25 décembre 2025) de 9h30 à 22h.