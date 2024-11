Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Australis est une compagnie de croisières d’expédition Chilienne spécialisée dans la navigation en Patagonie australe, qui propose des programmes de 4 nuits entre septembre et mai. Depuis Ushuaia et Punta Arenas et vice versa, à bord des navires Ventus Australis et Stella Australis, les croisières explorent des régions intactes comme le Détroit de Magellan, les fjords de Terre de Feu et le canal de Beagle ainsi que le Cap Horn. Les passagers découvrent une nature préservée, avec des excursions guidées pour observer la faune et la flore locales. Australis propose une gastronomie raffinée et des navires bien équipés avec cabines panoramiques et salles de conférence pour activités thématiques.



Grâce à ces deux partenariats, il y aura donc un gros lot à gagner sur la formation Argentine : un voyage incluant le billet d’Air Europa à destination ET la croisière Australis !