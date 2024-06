Devenez un Expert de la Norvège : Nouveau cours en ligne disponible !

La Norvège est l'endroit idéal pour vivre la magie des aurores boréales ou du soleil de minuit au-dessus du Cercle Arctique, ou pour découvrir les fjords mondialement célèbres entourés de montagnes spectaculaires et de glaciers. Au cœur de paysages à couper le souffle, les voyageurs peuvent savourer la gastronomie locale et découvrir une culture dynamique dans des villes animées comme Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger et Tromsø.Avec tant à offrir, la Norvège plaît plus que jamais aux Français, ces derniers se répartissant de plus en plus entre les différentes régions et saisons...Mais alors, comment comprendre et connaître cette fabuleuse destination ? Nous avons conçu spécialement pour vous, spécialistes du voyage, un tout nouvel e-learning repensé et ajusté afin de vous permettre de devenir de véritables experts de notre pays.Partez à l'aventure à travers cinq modules interactifs et quiz et obtenez un certificat de spécialiste de la Norvège.