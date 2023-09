Devenez un expert de Jersey

Bienvenue à Jersey, si proche de la France et pourtant si britannique avec un soupçon d'exotisme.Faites l’expérience d’une échappée curieusement British en sautant dans un ferry pour Jersey, notre petite île unique située à seulement 1h25 de St Malo, Granville ou Carteret : riche patrimoine historique, shopping, hébergements insolites, balades le long d’un littoral préservé, sentiers de randonnée et pistes cyclables en pleine nature, villages de pêcheurs pittoresques, activités nautiques, sportives et culturelles pour toute la famille, plages de sable fin et falaises, gastronomie à base de délicieux produits locaux, nous avons tout cela !Si vous souhaitez en savoir plus sur Jersey et devenir un expert de l'île, il vous suffit de suivre les cinq modules de formation en ligne de Visit Jersey, en répondant à une série de questions à la fin de chaque module. À l’issue de votre formation, vous serez tiré au sort pour tenter de gagner un des 5 sacs remplis de spécialités jersiaises.