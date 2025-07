IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve

Cette édition 2025 sera rythmée parorganisés chaque matin sur le Village, autour des grands enjeux RH du secteur :de 10h30-12h00 :: anticiper, former, transformer. Un atelier immersif pour identifier les nouvelles compétences à acquérir face aux évolutions technologiques, aux attentes générationnelles et aux impératifs RSE.de 10h30-12h00 :Sous la forme d’un World Café, les participants échangeront sur les leviers permettant d’encourager l’envie d’apprendre et de s’engager durablement.de 10h30-12h00 :. Un temps de réflexion dédié à l’accueil et à l’évolution professionnelle des Millennials et de la Génération Z dans un tourisme en pleine mutation.Chaque session donnera lieu à une restitution des enseignements clés, afin de diffuser les bonnes pratiques dans les territoires et au sein des organisations.Pour participer aux ateliers il faut s'inscrire auprès de l’équipeà l’adresse suivante : relation-pro@escaet.fr