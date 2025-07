Agents de voyages : que conseiller à vos clients avant une croisière ? [ABO]

tout n’est pas de la faute de l’équipe excursion

Trois choix s’offrent aux passagers :- participer à unepar le bord ;- demander au bord une(voiture et guide privé) ;, c’est-à-dire sans excursion organisée par le bord (avec le risque que, si le client a du retard au retour de son excursion libre, le navire ne l'attendra pas).Je conseillerai également de rester au moins une demi journée à bord lors d'une escale, par exemple dans un grand port/une grande ville. En effet, la majorité des passagers auront quitté le navire, les espaces seront pratiquement vides, les ponts et piscines bien plus disponibles, les buffets moins encombrés, le Spa faisant parfois des promos. Un petit sentiment de « J'ai le navire pour moi seul ».Vos clients pourront réserver les excursions une fois à bord, sauf s’il y a une ou deux excursions qu'ils veulent absolument faire, ou alors s’il est indiqué que le nombre de participants est limité (tour en hélico, kayak, vélo, etc.).Alors, parlez-en avec eux, ou aiguillez-les vers la compagnie de croisière. Assurez-vous que cette demande soit inscrite dans le dossier et dites-leur bien de. Ils paieront à bord en fin de croisière.Pour certaines excursions courtes, qui sont proposées plusieurs fois par jour ou sur deux jours (hélico par exemple), suggérez à vos clients de toujours. On ne sait jamais avec le temps, la météo. Ils auront plus de chances de report, une fenêtre plus ouverte en fonction de la météo. Et n’oubliez jamais que le personnel du bord peut gérer beaucoup de choses, mais pas la météo, ni même l’état de la mer.En général, une fois à bord, conseillez à vos clients de ne pas repousser à plus tard ou à demain ce qui peut se faire maintenant ou aujourd’hui (excursions, mais aussi lever de soleil, coucher de soleil, observation des étoiles ou des aurores boréales, etc.). Ils doivent se tenir toujours prêts aux changements.Si une excursion est complète, ils peuvent signaler au personnel des excursions qu'ils sont d'accord pour, si besoin. En gros, s'ils sont organisés mais flexibles, cela leur permettra d’avoir plus de chances de participer à l’excursion qu'ils veulent vraiment faire. Surtout qu'il y a souvent des désistements de dernière minute pour les excursions à bord des navires de croisière. Qu'ils n'hésitent pas à demander et à insister !Encore faut-il que l’équipe excursion du bord soit quelque peu sympa ! Car je me dois de vous le dire : travailler au service excursions à bord est un travail génial (on voit tant de choses en dehors du navire en accompagnement d’excursions) mais il est dur, et ingrat.Au niveau des plaintes, ils ont souvent plus de mal que les réceptionnistes ; mais comprenez que le navire travaille avec des compagnies externes et locales et que «»., car je vous garantis que leur travail est difficile et qu'au fond, ils ne veulent qu’une chose : la satisfaction du client. Comme tous les membres d’équipage.A bord d’un navire, le service est impeccable. Et il se doit de l’être. Le cabinier, les serveurs, les barmen... tous et toutes sont là pour que le passager passe le meilleur moment possible. Oui, il y a parfois des exceptions dans le personnel du bord, mais croyez-moi, ils ne feront pas grand feu à bord. Je vous demande d’avoir confiance en ces membres d’équipage.Car le luxe véritable dans ce monde, c’est la confiance. De plus en plus.