TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

SNCF : Sud Rail veut "tout bloquer" le 10 septembre !

les taxis veulent mettre le pays à l'arrêt le 5 septembre


Le mouvement du 10 septembre prend de l'ampleur avec l'appel de SUD-Rail, syndicat de la SNCF a "tout bloquer dans le ferroviaire" ce jour-là. Les taxis veulent eux aussi "mettre le pays à l'arrêt" le 5 septembre prochain.


Rédigé par le Vendredi 22 Août 2025

SNCF : Sud Rail veut "tout bloquer" le 10 septembre ! - Depositphotos.com Auteur Ale_Mi
SNCF : Sud Rail veut "tout bloquer" le 10 septembre ! - Depositphotos.com Auteur Ale_Mi
CroisiEurope
C'est dans un tract diffusé sur son site internet que SUD-Rail se joint au mouvement à venir du 10 septembre 2025.

"On bloque tout dans le ferroviaire" annonce le syndicat de cheminots qui a décidé de passer à l'action suite à une consultation interne. "La suppression des deux jours fériés est le symbole du mépris que nous porte le gouvernement Bayrou", a indiqué notamment SUD-Rail dans son tract.

A lire aussi : La suppression de jours fériés inquiète le secteur du tourisme

Le mouvement du 10 septembre, a vu le jour après la présentation, par le Premier ministre François Bayrou, de pistes d'économies pour le budget 2026. Faudra-t-il s'attendre à une journée noire ?

Il est encore un peu tôt pour le dire, mais certains secteurs appellent à la mobilisation également en septembre.

Une intersyndicale (la CFDT, la CGT, FO, la CFE-CGC et la CFTC) prévue le 1er septembre prochain pourrait déterminer une action éventuelle pour rejoindre le mouvement du 10 septembre.

Le syndicat FO a d'ores et déjà déposé un préavis de grève du 1er septembre au 30 novembre contre ses « mesures budgétaires ».

Blocage des taxis le 5 septembre ?

Autres articles
La Fédération nationale des taxis (FNDT) souhaite en effet faire entendre sa voix à la rentrée. Les taxis veulent « mettre le pays à l’arrêt » le 5 septembre, selon son secrétaire général Dominique Buisson, qui entend protester contre les nouvelles règles du transport sanitaire voulues par le gouvernement.

Les conducteurs de taxis veulent bloquer aéroports, gares, frontières, sites de distribution de carburant et même les Champs-Élysées ont-ils annoncé.


Lu 305 fois

Tags : greve
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 18 Juillet 2025 - 15:09 Train : un nouveau site de maintenance ferroviaire ouvrira à Nantes

Vendredi 11 Juillet 2025 - 11:04 Trenitalia renforce sa présence entre Paris et Lyon

TourMaG
Dernière heure

Volotea s’allie à Air Caraïbes et French bee pour faciliter l’accès aux long-courriers

Voyamar dévoile ses brochures 2026

Agences : Lufthansa Group lance une nouvelle version d'eXperts

Le Club du Tourisme lance la 4ᵉ édition de son Forum des pros du tourisme à La Réunion

Delta : les clients appelés à voter pour choisir la prochaine destination en Europe !

Brand News

DITEX 2026 change de cap à Aix-en-Provence

DITEX 2026 change de cap à Aix-en-Provence
À l’issue d’un sondage auprès du secteur, 360Sharing transforme le DITEX. L’édition 2026 se tiendra...
Les annonces

E-LECLERC VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Sarlat-la-Canéda (24))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SYLTOURS - Technicien(ne) Groupes H/F - CDI - (Boulogne-Billancourt (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

L'AGENCE PHOTOGRAPHES DU MONDE - Responsable Voyages H/F - CDI - (Paris 15e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

IFTM 2025 : les thématiques et grands temps forts à ne pas manquer

IFTM 2025 : les thématiques et grands temps forts à ne pas manquer

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !
Distribution

Distribution

Lisez "Quelques pas de plus", sur la force libératrice de l’Ouest américain

Lisez "Quelques pas de plus", sur la force libératrice de l’Ouest américain
Partez en France

Partez en France

Antibes lance "MyVizito Côte d’Azur" l’appli qui personnalise vos vacances

Antibes lance "MyVizito Côte d’Azur" l’appli qui personnalise vos vacances
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le Club du Tourisme lance la 4ᵉ édition de son Forum des pros du tourisme à La Réunion

Le Club du Tourisme lance la 4ᵉ édition de son Forum des pros du tourisme à La Réunion
Production

Production

Voyamar dévoile ses brochures 2026

Voyamar dévoile ses brochures 2026
AirMaG

AirMaG

Volotea s’allie à Air Caraïbes et French bee pour faciliter l’accès aux long-courriers

Volotea s’allie à Air Caraïbes et French bee pour faciliter l’accès aux long-courriers
Transport

Transport

SNCF : Sud Rail veut "tout bloquer" le 10 septembre !

SNCF : Sud Rail veut "tout bloquer" le 10 septembre !
La Travel Tech

La Travel Tech

Agences : Lufthansa Group lance une nouvelle version d'eXperts

Agences : Lufthansa Group lance une nouvelle version d'eXperts
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Mandarin Oriental dévoile Ocean House

Mandarin Oriental dévoile Ocean House
HotelMaG

Hébergement

Marriott finalise le rachat de citizenM

Marriott finalise le rachat de citizenM
Futuroscopie

Futuroscopie

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label
CruiseMaG

CruiseMaG

CroisiEurope lance une croisière œnologique sur le Rhône et la Saône

CroisiEurope lance une croisière œnologique sur le Rhône et la Saône
TravelJobs

Emploi & Formation

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Les coûts des voyages d’affaires en hausse malgré les contrôles

Les coûts des voyages d’affaires en hausse malgré les contrôles
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias