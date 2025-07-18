SNCF : Sud Rail veut "tout bloquer" le 10 septembre !

C'est dans un tract diffusé sur son site internet que SUD-Rail se joint au mouvement à venir du 10 septembre 2025.
"On bloque tout dans le ferroviaire" annonce le syndicat de cheminots qui a décidé de passer à l'action suite à une consultation interne. "La suppression des deux jours fériés est le symbole du mépris que nous porte le gouvernement Bayrou", a indiqué notamment SUD-Rail dans son tract.
A lire aussi : La suppression de jours fériés inquiète le secteur du tourisme
Le mouvement du 10 septembre, a vu le jour après la présentation, par le Premier ministre François Bayrou, de pistes d'économies pour le budget 2026. Faudra-t-il s'attendre à une journée noire ?
Il est encore un peu tôt pour le dire, mais certains secteurs appellent à la mobilisation également en septembre.
Une intersyndicale (la CFDT, la CGT, FO, la CFE-CGC et la CFTC) prévue le 1er septembre prochain pourrait déterminer une action éventuelle pour rejoindre le mouvement du 10 septembre.
Le syndicat FO a d'ores et déjà déposé un préavis de grève du 1er septembre au 30 novembre contre ses « mesures budgétaires ».
A lire aussi : La suppression de jours fériés inquiète le secteur du tourisme
Blocage des taxis le 5 septembre ?
-
La Fédération nationale des taxis (FNDT) souhaite en effet faire entendre sa voix à la rentrée. Les taxis veulent « mettre le pays à l’arrêt » le 5 septembre, selon son secrétaire général Dominique Buisson, qui entend protester contre les nouvelles règles du transport sanitaire voulues par le gouvernement.
Les conducteurs de taxis veulent bloquer aéroports, gares, frontières, sites de distribution de carburant et même les Champs-Élysées ont-ils annoncé.
