Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

Le Sri Lanka, une destination à redécouvrir
Entre plages dorées, plantations de thé à perte de vue, temples bouddhistes millénaires et safaris au cœur de parcs luxuriants, le Sri Lanka séduit par son authenticité et sa diversité.
C’est une île où chaque instant devient une expérience :
● Dégustez un thé dans les montagnes de Nuwara Eliya,
● Observez les éléphants sauvages à Minneriya,
● Explorez les citadelles anciennes de Sigiriya ou Polonnaruwa,
● Et terminez votre séjour sur les plages sublimes du sud.
Le Sri Lanka, c’est l’Asie condensée en une île : sourires chaleureux, culture vibrante, nature spectaculaire et hospitalité légendaire. Une destination sûre, inspirante et pleine d’émotions à recommander sans hésiter à vos clients en quête de voyage authentique et inoubliable.
L’objectif du challenge
Vendez un maximum de séjours vers le Sri Lanka entre le 15 novembre 2025 et le 30 mars 2026 et tentez de remporter des voyages d’exception et des récompenses prestigieuses !
Ce challenge s’adresse aux agents de voyages de France et de Belgique. 1 000 voyages (vols inclus) seront à partager entre les meilleurs vendeurs.
Les récompenses
■ 1er Prix (50 pax minimum vendus) :
Séjour VIP de 5 nuits en pension complète au Sri Lanka pour 2 personnes (vol inclus)
■ 2e Prix (25 pax minimum vendus) :
Séjour VIP de 5 nuits en pension complète au Sri Lanka pour 1 personne (vol inclus)
■ 3e Prix (10 pax minimum vendus) :
Un saphir bleu de Ceylan (1 carat, avec certificat d’authenticité)
Comment participer ?
1. Inscrivez-vous dès maintenant sur www.legendsandparadise.com/global-promo/
2. Vendez nos programmes (ou déclarez vos ventes déjà confirmées).
3. Déclarez vos dossiers au plus tard le 15 mars 2026.
Pourquoi participer ?
● Une opportunité unique de (re)découvrir le Sri Lanka, destination incontournable de 2026.
● Des prix prestigieux et une reconnaissance professionnelle sur le marché francophone.
● Un challenge stimulant, motivant et convivial entre agents de voyages passionnés.
Période des ventes éligibles : du 15 novembre 2025 au 30 mars 2026
Date limite de déclaration : 15 mars 2026
Inscription & informations : www.legendsandparadise.com/global-promo/
Legends & Paradise vous invite à relever le défi du Sales Challenge Sri Lanka 2026.
Vendez, vibrez, gagnez… et envolez-vous vers la magie du Sri Lanka !
A propos de Legends & Paradise
Basée au Sri Lanka, Legends and Paradise est une société de gestion de destinations (DMC) proposant des voyages sur-mesure au Sri Lanka et aux Maldives.
Propriété du Groupe MAC Holdings (Private) Limited, l’agence met l’accent sur l’authenticité, la durabilité et la qualité de service de son offre.
Présente sur les marchés européen, asiatique et moyen-oriental, la société s’appuie sur un réseau de partenaires locaux, hôtels, compagnies aériennes et prestataires touristiques. Elle aussi est membre de la SLTDA (Sri Lanka Tourism Development Authority) et de la SLAITO (Sri Lanka Association of Inbound Tour Operators).
Ses programmes sont élaborés en étroit partenariat avec les communautés locales. Chaque prestation (hébergement, restauration ou activité) est contrôlée par une équipe afin d’assurer la conformité avec les standards du DMC et le respect des traditions locales.
L’entreprise revendique une démarche de tourisme durable, cherchant à générer des retombées économiques directes pour les populations.
Legends and Paradise dispose aussi d’une équipe de guides et chauffeurs multilingues agréés par le Sri Lanka Tourist Board. Et propose également un service aéroportuaire 24h/24, pour les aéroports internationaux de Colombo et Mattala, pour l’accueil et les transferts des voyageurs.
Son expertise est valable aussi bien pour les clients FIT (voyageurs individuels), que les circuits en groupes, ou encore les voyages incentive et MICE.
L'agence peut élaborer des circuits à thème (faune et flore, culture, gastronomie, bien-être, aventure, etc.), comme organiser des événements et des conférences. Elle s'est aussi spécialisée dans les voyages VIP et de luxe.
Contacter Legends & Paradise
Achala Gamage
Directeur / PDG
Téléphone : +94 76 824 0465
Email : achalag@legendsandparadise.com
Site web : www.legendsandparadise.com (site en cours de reconstruction, à venir)
Legends & Paradise appartient au groupe MAC Holdings
