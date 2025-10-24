Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

Entre plages dorées, plantations de thé à perte de vue, temples bouddhistes millénaires et safaris au cœur de parcs luxuriants, le Sri Lanka séduit par son authenticité et sa diversité.



C’est une île où chaque instant devient une expérience :

● Dégustez un thé dans les montagnes de Nuwara Eliya,

● Observez les éléphants sauvages à Minneriya,

● Explorez les citadelles anciennes de Sigiriya ou Polonnaruwa,

● Et terminez votre séjour sur les plages sublimes du sud.



Le Sri Lanka, c’est l’Asie condensée en une île : sourires chaleureux, culture vibrante, nature spectaculaire et hospitalité légendaire. Une destination sûre, inspirante et pleine d’émotions à recommander sans hésiter à vos clients en quête de voyage authentique et inoubliable.