Shutdown : vers la fermeture de l’espace aérien aux États-Unis ?

Les contrôleurs aériens et les agents de la sécurité aéroportuaire font partie de la liste des services essentiels. Ils sont donc mobilisés durant ce shutdown, mais ne sont pas payés.



Comme l’a rappelé en début de semaine la Federal Aviation Administration (FAA), près de 13 000 contrôleurs aériens travaillent sans rémunération depuis plusieurs semaines, assurant pourtant la sécurité de plus de 50 000 opérations quotidiennes dans l’ensemble du système national de l’espace aérien.



Sauf que le nombre de professionnels dans les tours de contrôle décroît jour après jour. Les arrêts de travail et les défections se multiplient.



La FAA expliquait ainsi que près de la moitié des 30 centres principaux connaissent des pénuries de personnel, tandis que " 80 % des contrôleurs aériens sont absents dans les centres de la région de New York.



Les contrôleurs aériens sont soumis à un stress et une fatigue immenses.



La fermeture doit prendre fin afin que ces professionnels reçoivent enfin le salaire qu’ils ont mérité et que les voyageurs puissent éviter de nouvelles perturbations et de nouveaux retards. "



Rien que dimanche dernier, FlightAware recensait 4 295 retards et 557 annulations de vols intérieurs.