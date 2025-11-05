TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Shutdown : vers la fermeture de l’espace aérien aux États-Unis ?

Le shutdown pourrait provoquer la fermeture de certaines zones du ciel américain


Donald Trump est en train de marquer l’histoire des États-Unis, mais sans doute pas de la façon dont il l’imaginait. En effet, le shutdown, soit le blocage des activités gouvernementales faute de budget, est déjà le plus long de l’histoire du pays. Et d’ici quelques jours, certaines zones de l’espace aérien américain pourraient tout simplement fermer, si la situation s'éternise, selon la secrétaire aux Transports.


Mercredi 5 Novembre 2025

Donald Trump voulait rendre son âge d’or aux États-Unis.

Dix mois après son investiture, la promesse semble s’éloigner, ou du moins n’a toujours pas pris forme.

Pendant que les prix flambent, conséquence directe des droits de douane, avec une inflation supérieure à 3 % en septembre 2025, et des chiffres de l’emploi moroses (quand ils sont publiés), l’économie américaine montre des signes de faiblesse.

D’autant plus que, faute d’accord sur le budget fédéral, près de 800 000 fonctionnaires ont été renvoyés chez eux.

De nombreux sites touristiques sont désormais touchés par le shutdown, comme nous vous l’indiquions dans un précédent article. Une paralysie sans fin qui est d'ores et déjà la plus longue de l’histoire du pays.

Dans les parcs nationaux encore ouverts, les visiteurs circulent librement, souvent sans la présence de guides. Ainsi, à Yosemite, le site n’est plus surveillé, ce qui signifie que plus personne ne peut intervenir en cas d’accident pour aider les visiteurs.

Dans les aéroports, la situation se traduit par des retards en cascade et des files d’attente interminables pour embarquer.

Shutdown : pénurie de personnel dans les tours de contrôle

Les contrôleurs aériens et les agents de la sécurité aéroportuaire font partie de la liste des services essentiels. Ils sont donc mobilisés durant ce shutdown, mais ne sont pas payés.

Comme l’a rappelé en début de semaine la Federal Aviation Administration (FAA), près de 13 000 contrôleurs aériens travaillent sans rémunération depuis plusieurs semaines, assurant pourtant la sécurité de plus de 50 000 opérations quotidiennes dans l’ensemble du système national de l’espace aérien.

Sauf que le nombre de professionnels dans les tours de contrôle décroît jour après jour. Les arrêts de travail et les défections se multiplient.

La FAA expliquait ainsi que près de la moitié des 30 centres principaux connaissent des pénuries de personnel, tandis que "80 % des contrôleurs aériens sont absents dans les centres de la région de New York.

Les contrôleurs aériens sont soumis à un stress et une fatigue immenses.

La fermeture doit prendre fin afin que ces professionnels reçoivent enfin le salaire qu’ils ont mérité et que les voyageurs puissent éviter de nouvelles perturbations et de nouveaux retards."

Rien que dimanche dernier, FlightAware recensait 4 295 retards et 557 annulations de vols intérieurs.

Shutdown : "nous pourrions fermer certaines parties de l’espace aérien"

Autres articles
Avec un personnel de plus en plus réduit, et alors que se profile l’une des fêtes les plus importantes du pays, le secrétaire aux Transports a tiré la sonnette d’alarme.

"Alors, si vous nous projetez dans une semaine, chers Démocrates, vous verrez un chaos total.

Vous verrez des retards massifs de vols.

Vous verrez des annulations en série, et il se pourrait que nous devions fermer certaines parties de l’espace aérien, car nous ne pourrons tout simplement pas gérer la situation faute de contrôleurs aériens," a déclaré Sean Duffy, au micro d’ABC News.

Une façon de mettre la pression sur les élus démocrates pour les pousser à valider enfin le budget fédéral.

Malgré tout, cette menace intervient après plusieurs avertissements similaires.

En fin de semaine dernière, le secrétaire aux Transports avait déjà déclaré que le gouvernement pourrait retarder, voire annuler, "tout type de vol dans l’espace aérien national afin de garantir la sécurité des personnes."

Dimanche 26 octobre, les vols internationaux à destination de l’aéroport de Los Angeles ont dû être temporairement suspendus, en raison d’une pénurie de personnel.

La situation est encore plus critique à l’aéroport international de Newark Liberty, où les retards et annulations se multiplient. Dimanche dernier, les arrivées ont été limitées à seulement 20 avions par heure.

Thanksgiving : le shutdown pourrait couter 4 milliards à l'économie touristique

Rappelons, qu'à la fin du mois de novembre, se tiendra l'une des principales fêtes du calendrier américain.

En effet, l'an dernier, sur la seule semaine de Thanksgiving, 20 millions de passagers ont pris l'avion.

Il reste maintenant une vingtaine de jours pour trouver un accord gouvernementale, même si 60 % des Américains ont déclaré qu'ils repensaient leurs projets, au regard des conséquences du shutdown.

L'Association américaine du tourisme estime que cette semaine spéciale pourrait être tout simplement catastrophique, en cas d'absence d'accord.

Elle estime "le coût à 4 milliards de dollars pour l'industrie touristique US," selon CBS News.


Tags : etats-unis, shutdown, usa
