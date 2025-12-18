Nos bureaux sont fermés du 20/12 au 04/01. Retour de la newsletter quotidienne le 05/01/2026. Passez de bonnes fêtes !
Nos bureaux sont fermés du 20/12 au 04/01. Retour de la newsletter quotidienne le 05/01/2026.
Passez de bonnes fêtes !
Small Luxury Hotels célèbre ses 35 ans avec une croissance record

100 nouveaux établissements en 2025


Small Luxury Hotels of the World (SLH) célèbre ses 35 ans avec une année 2025 marquée par une croissance sans précédent. Le réseau de boutique hôtels indépendants a intégré 100 nouveaux établissements et renforce son développement mondial à l’approche de 2026.


Small Luxury Hotels célèbre ses 35 ans avec une croissance record - DepositPhotos.com, jonaswolff
Small Luxury Hotels célèbre ses 35 ans avec une croissance record - DepositPhotos.com, jonaswolff
À l’occasion de son 35ᵉ anniversaire, Small Luxury Hotels of the World enregistre l’année la plus dynamique de son histoire.

En 2025, le portefeuille du réseau s’est enrichi de 100 nouveaux hôtels, portant l’ensemble à plus de 650 établissements dans plus de 90 pays, confirmant l’attractivité du modèle SLH auprès des hôteliers indépendants à forte identité.

Cette croissance reflète une demande soutenue pour des expériences de voyage différenciantes, ancrées localement et portées par des valeurs de durabilité, de bien-être et d’authenticité.

Le dernier trimestre 2025 a notamment vu l’arrivée d’hôtels récemment ouverts, sélectionnés pour leur singularité architecturale, leur intégration environnementale ou leur positionnement expérientiel.

Des ouvertures ciblées et une montée en gamme en 2026

L’année 2026 s’annonce tout aussi structurante avec plusieurs ouvertures emblématiques.

Parmi elles figurent la réouverture de Niva Labriz aux Seychelles, le lancement de Shanghai Muh Shoou Zhujing en Chine, The Landmark Rhodes en Grèce ou encore Sanctuary Rainforest Resort & Spa en Dominique, première implantation de SLH dans le pays.

Ces projets illustrent la stratégie de SLH : privilégier des destinations à forte valeur culturelle ou naturelle, avec des établissements à taille humaine, souvent positionnés sur le segment du luxe expérientiel et du bien-être.

Le développement de la collection SLH Wellbeing, lancée en 2025, s’inscrit dans cette logique, en regroupant des hôtels centrés sur la reconnexion, la santé globale et le slow travel.

Le partenariat avec Hilton, accélérateur de performance

Autre levier majeur de croissance : le partenariat stratégique exclusif avec Hilton, qui a franchi le cap de son premier anniversaire en 2025.

Lire à ce sujet : Hilton s'associe à Small Luxury Hotels of the World

Plus de 500 hôtels SLH sont désormais accessibles via Hilton.com et l’application Hilton Honors, renforçant considérablement la visibilité et la distribution du réseau.

Ce partenariat a contribué à une hausse de chiffre d’affaires de 18% en glissement annuel, faisant de 2025 l’exercice le plus performant de l’histoire de SLH.

Pour le réseau, cette alliance permet de conjuguer indépendance hôtelière et puissance de distribution internationale, tout en conservant une sélection rigoureuse des établissements membres.

À lire aussi : Small Luxury Hotels of the World étend sa "Considerate Collection"

