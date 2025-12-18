Small Luxury Hotels célèbre ses 35 ans avec une croissance record

L’année 2026 s’annonce tout aussi structurante avec plusieurs ouvertures emblématiques.



Parmi elles figurent la réouverture de Niva Labriz aux Seychelles, le lancement de Shanghai Muh Shoou Zhujing en Chine, The Landmark Rhodes en Grèce ou encore Sanctuary Rainforest Resort & Spa en Dominique, première implantation de SLH dans le pays.



Ces projets illustrent la stratégie de SLH : privilégier des destinations à forte valeur culturelle ou naturelle, avec des établissements à taille humaine, souvent positionnés sur le segment du luxe expérientiel et du bien-être.



Le développement de la collection SLH Wellbeing, lancée en 2025, s’inscrit dans cette logique, en regroupant des hôtels centrés sur la reconnexion, la santé globale et le slow travel.