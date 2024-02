Hilton s'associe à Small Luxury Hotels of the World

"la communauté la plus recherchée d'hôtels à l'esprit indépendant au monde"

"Des cabanes de pêcheurs rustiques aux cabanes dans les arbres en passant par les retraites dans la forêt tropicale, les chalets alpins et les ranchs de style désertique, il n'y a pas deux séjours identiques dans notre collection de caractère d'espaces intimes dans des lieux insolites"

Hilton, groupe hôtelier américain fondé au début du XXe siècle par Conrad Hilton, demeure le troisième groupe hôtelier mondial (selon MKG Destination ) avec un catalogue de 22 marques de renommée internationale, plus de 7 500 établissements et près de 1,2 million de chambres, à travers 126 pays.Le partenariat avec Small Luxury Hotels of the World s'inscrit dans sa stratégie de croissance mondiale de son parc hôtelier.De son côté,b[ Small Luxury Hotels of the World se présente comme. Elle compte 560 hôtels dans plus de 90 pays]b.Avec seulement, les propriétés SLH offrent des expériences de luxe et de bien-être très différentes., fait valoir un communiqué commun SLH/Hilton.