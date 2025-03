Magora s’associe à Hilton pour un nouveau projet immobilier à Marseille

Le futur DoubleTree by Hilton Marseille Euromed occupera huit niveaux d’une tour de 99 mètres et bénéficiera d’un emplacement privilégié avec une vue panoramique sur la Méditerranée et la ville. Il proposera une offre haut de gamme avec des chambres allant de 16 à 28 m², réparties entre les étages 6 et 11. Un restaurant-bar avec terrasse panoramique sera situé au 12e étage, tandis qu’un espace fitness sera aménagé au 13e étage. Les clients auront également accès à un café, une réception et un espace de travail au rez-de-chaussée.



Avec cette nouvelle implantation, Magora renforce son ancrage à Marseille et son positionnement dans le quartier d’affaires Euroméditerranée, où il exploite déjà plus de 350 chambres réparties sur trois appart’hôtels Odalys City et une résidence étudiante Odalys Campus. Ce projet contribuera au dynamisme économique et à l’attractivité touristique du secteur.



Pour Hilton, cet établissement vient s’ajouter à un portefeuille français comptant actuellement 52 hôtels en exploitation et en construction. David Heijligers, directeur général du développement pour la France et le Benelux chez Hilton, précise : « En tant que plus ancienne ville de France, Marseille demeure une destination prisée de la clientèle affaires et loisirs, et nous sommes impatients d'y offrir à tous nos clients un accueil chaleureux lors de leur séjour . »



Ce projet illustre la volonté de Magora de poursuivre son expansion hôtelière en explorant d’autres opportunités dans des destinations balnéaires, urbaines et de montagne. « Magora a pour ambition de poursuivre son développement hôtelier et est à l’écoute de nouveaux projets qui viendraient se présenter sur les destinations balnéaires, urbaines ou montagne, également dans le cadre de reprises », précise Laurent Dusollier.