Jacques Hardelay élu Président de Marseille Provence Croisière

Jean-François Suhas, Président Délégué de Marseille Provence Croisière, a précisé : « Cette passation s’inscrit dans une logique de continuité et de renforcement. Avec Jacques Hardelay, nous partageons une vision commune du développement durable et stratégique de la croisière à Marseille. Son expertise industrielle et son engagement pour la transition écologique du secteur sont des atouts majeurs. En tant que Président Délégué, je continuerai à œuvrer à ses côtés pour accompagner cette nouvelle phase, en capitalisant sur l’expérience acquise au fil des années. »



« C’est un honneur de succéder à Jean-François Suhas à la tête de cette belle association. Je mesure pleinement la responsabilité qui m’est confiée. Avec l’ensemble des acteurs du territoire, nous allons poursuivre conjointement le travail engagé et ouvrir un nouveau chapitre, ambitieux et collectif, pour faire de Marseille un modèle de croisière durable en Méditerranée — une croisière qui mise autant sur la réduction de son impact environnemental que sur la qualité de ses escales et la valorisation de l’attractivité du territoire », a déclaré à son tour le nouveau Président Jacques Hardelay.