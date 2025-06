Classement compagnies aériennes 2025 : quel est le trio gagnant Skytrax ?

Sans grande surprise,. Déjà élue à huit reprises, la compagnie qatarie fait carton plein :- Meilleure compagnie au monde- Meilleure classe affaires- Meilleur salon de classe affaires (Al Mourjan Lounge à Doha)Elle est également distinguée pour la meilleure restauration en classe affaires, un atout particulièrement valorisé dans l’offre long-courrier. Air France, pour sa part, conserve sa 8e position au classement général mondial. La compagnie tricolore obtient plusieurs récompenses majeures :- Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest- Meilleure première classe en Europe- Meilleur salon de première classe au monde (La Première à Roissy CDG)Derrière ce trio bien connu du marché français, d’autres poids lourds internationaux s’illustrent dans le classement Skytrax 2025. Singapore Airlines, numéro 2 du classement, est saluée pour la qualité de son personnel de bord et pour la meilleure première classe au monde.Emirates, toujours dans le peloton de tête (4e), garde son titre de meilleur divertissement à bord, un critère de plus en plus différenciant pour les passagers loisirs.ANA All Nippon Airways (5e), Cathay Pacific (7e) ou encore Japan Airlines (9e) renforcent la présence asiatique dans le top 10.